Esteban Poloni: “Ellos se suben al ring y nosotros recibimos las piñas”

Esteban Poloni, vecino y director general de la empresa de desarrollos inmobiliarios Residenz Gruppe, expresó que su compromiso cívico con Mar del Plata sigue intacto y, en este sentido aseguró que está abocado a la creación de un nuevo espacio llamado “Construyendo General Pueyrredon” que irrumpe en la escena local frente a los partidos tradicionales.

El empresario y dirigente planteó que la ciudad sufrió un deterioro muy importante en los últimos años y dijo que es indispensable que sean los vecinos de Mar del Plata los que piensen las soluciones a los problemas de la ciudad. "Nosotros no ponemos intereses partidarios frente a los vecinos", dijo.

-¿Qué es Construyendo?

-La mejor forma de definirlo es como una plataforma de vecinos. Profesionales, emprendedores, comerciantes, estudiantes y empresarios que han puesto su tiempo y talento al servicio de construir una ciudad mejor. Creamos un espacio que funciona como una usina de ideas donde los marplatenses y batanenses trabajan en un programa integral para la ciudad y el distrito. La idea es que la experiencia de los vecinos sea la principal referencia para construir una ciudad inteligente.

-¿Por qué crearon este espacio?

-Estos últimos años solo vimos y vivimos el deterioro de nuestra ciudad. Y este abandono y desgobierno tiene sus responsables: un Intendente y funcionarios que cayeron en paracaídas desde Capital. Políticos que no entienden de las complejidades y especificidades de la ciudad. Aplicaron falsas soluciones porteñas para problemas reales marplatenses. Es por eso que queremos que los vecinos vuelvan a ser protagonistas. Que decidan qué es lo mejor para el lugar donde viven. Nadie sabe mejor que los vecinos el día a día y nadie mejor que los vecinos para proponer soluciones marplatenses a los problemas marplatenses.

-¿Por qué creen que podrían aportar las soluciones que necesita General Pueyrredon?

-Es simple. No ponemos intereses partidarios frente a los vecinos. Tenemos un intendente que viene de Caba y la oposición está en La Plata. Por venir de distintos partidos nacionales se agravian, viven de peleas internas, no se sientan a hablar y juegan a una politiquería barata a través de declaraciones funestas en los medios. Ellos se suben al ring y nosotros recibimos las piñas. Y cuando hablo de nosotros me refiero a los vecinos y vecinas de Mar del Plata. Esto solo pasó porque dejamos que los partidos nacionales hagan de nuestra ciudad una franquicia de Buenos Aires para repartir cargos a sus militantes y familiares.

-¿Qué proponen para cambiar esta situación?

-Recuperar nuestro autogobierno, nuestros recursos y nuestra identidad. Hay un sinfín de decisiones que toma el gobernador que tendrían que recaer en el municipio. Hay plata que nos sacan y después no nos la devuelven. Mar del Plata es la ciudad más perjudicada en la repartición de recursos a través de la coparticipación provincial. Si me preguntás si las decisiones las tiene que tomar un funcionario en La Plata que viene a Mar del Plata dos veces al año o un vecino de la ciudad creo que la respuesta es obvia. Si no empezamos a discutir estas cosas vamos a seguir siendo la ciudad con mayor desempleo del país y no la ciudad inteligente que queremos.

-¿A qué te referís con una ciudad inteligente?

-Es un concepto novedoso que se está aplicando en ciudades como Ámsterdam o Barcelona. Se trata de un desarrollo urbano basado en la sostenibilidad que, a partir del uso de las nuevas tecnologías, el capital humano y la inversión social, permita al vecino interactuar más eficientemente con su entorno urbano. Necesitamos una infraestructura desarrollada y eficiente, la puesta en valor de los espacios públicos y la reconstrucción urgente de áreas como educación, salud, trabajo, seguridad y transporte. Una ciudad inteligente produce para el mundo y disfruta de calles seguras. Una ciudad inteligente no contamina y tiene más y mejores espacios verdes. Una ciudad inteligente es para las personas, donde caminar o usar la bicicleta o un transporte público que no contamine sea la mejor forma de ir al trabajo o a la escuela. No estamos inventando nada. Solo con ver en los países más desarrollados del mundo, sabemos que esto funciona. Y no se necesita una fortuna para llevar esto adelante. No. Lo que se necesita es voluntad política del gobierno municipal y en el Concejo Deliberante, pero está claro que ellos responden a sus jefes en CABA y en La Plata y están en una batalla propia dejando al margen los verdaderos problemas de los vecinos marplatenses.

Nos hicieron creer durante muchos años que no merecíamos una ciudad digna y que debíamos resignarnos frente al desempleo, a la pobreza, a la inseguridad y a la mugre. Nosotros estamos para cambiar ese pensamiento. Decidimos participar para que los marplatenses tomen las riendas de su propia ciudad.

Poloni propone un armado conformado por vecinos, empresarios y emprendedores de Mar del Plata.

-¿Qué están haciendo hoy desde el espacio?

-Hoy proponemos un lugar donde los vecinos puedan recobrar su identidad como marplatenses. Un espacio de ideas y proyectos que mejoren la calidad de vida de cada familia y de cada barrio. Que sean protagonistas de su futuro y el de sus hijos. Y esto se traduce en la construcción de una usina de pensamiento para la ciudad que estamos terminando en Independencia y San Lorenzo. Es un local con casi 300 metros cuadrados que funcionará en breve como espacio de reunión para todos los que quieran acercarse. Es un lugar donde se podrán dictar talleres, cursos y capacitaciones con salida laboral. Donde se llevarán adelante exposiciones de estudiantes de las universidades locales. También será un lugar que contenga y potencie los proyectos de los vecinos que quieran participar de las decisiones de la ciudad. Un espacio de trabajo colectivo tanto para esta plataforma política como para trabajadores del sector tecnológico ya que en planta baja funcionará además un café y cervecería con acceso libre de alta velocidad a internet y con los recursos necesarios para cualquier emprendedor o empleado home office.

Pensamos un lugar de confluencia, de diálogo, de intercambio de ideas, de generación de proyectos que lleven a Mar del Plata a donde siempre debió estar. Somos muchos los que soñamos y creemos que nos merecemos una ciudad mejor, sin violencia y que produce para el mundo. Somos muchos los que queremos una ciudad inteligente y eso solo se logra junto a todos los vecinos de General Pueyrredon.