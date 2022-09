Las secuelas políticas del atentando: internas en Juntos, un viernes caliente y una batalla en el Consejo Escolar

Una foto que generó tensiones internas en Juntos

La ausencia de los concejales de Juntos en la lectura del comunicado por el atentado contra Cristina Kirchner causó sorpresa y confusión. Al evento del viernes a la mañana solo asistieron ediles del Frente de Todos, Acción Marplatense y Creciendo Juntos, pese a que la redacción ya había sido acordada por todos los espacios.

La foto sin presencia de los concejales alineados al intendente Guillermo Montenegro y radicales generó cortocircuitos entre el interbloque y el propio gobierno, desde donde admitieron que no cayó nada bien el faltazo. En lo más alto del Ejecutivo hubo reproches internos por la oportunidad perdida de mostrar un mensaje unitario en defensa de la democracia, donde hasta se recordó el simbolismo de la foto conjunta en el balcón de la Casa Rosada entre el entonces presidente Raúl Alfonsín y el líder peronista Antonio Cafiero, tras el alzamiento carapintada de 1987.

Desde el Ejecutivo hubo reproches a sus concejales por la ausencia en la foto. Foto: 023.

¿Qué explicaron en Juntos desde el Concejo? Aseguran que no participaron porque el kirchnerismo no respetó el acuerdo de primero realizar la sesión de la Comisión de Labor Deliberativa para aprobar el documento -cuya redacción ya había sido bocetada la noche del jueves- y que luego se realice una conferencia de prensa con la presencia de los presidentes de bloque y la lectura a cargo del secretario del HCD, Norberto Pérez. "El kirchnerismo primereó, convocaron a los medios antes de Labor y hasta mostraron el documento como una propuesta propia, cuando ya había sido acordado", relataron desde el interbloque a este medio. La importante presencia de militantes y referentes del kirchnerismo en el recinto -apuntaron especialmente al senador provincial Pablo Obeid- también fue expuesta como uno de los puntos que tensionaron el ambiente, en una argumentación que no convenció ni al propio gobierno.

La presencia de Acción Marplatense y hasta del filooficialista Nicolás Lauría expuso el hueco dejado por los bloques de Juntos, en una sucesión donde el orden de los factores no alteraba el producto -el repudio unánime-, contrarrestan las versiones llegadas desde el Frente de Todos. "Ellos mismos reconocen el error, cuando luego buscaron mostrarse como los impulsores de la Sesión Extraordinaria", agregan.

La referencia es al encuentro que este lunes a las 14 se llevará adelante, donde todos los bloques volverán a ratificar el documento acordado el viernes, en el cual no solo se repudia el atentado sino que además se hace énfasis en que "siempre el camino debe ser la paz social". ¿Podrá alterar la hoja de ruta la crispada sesión en Diputados del sábado, donde el Pro se retiró del recinto tras la votación? En principio, se cree que no. Desde el propio Frente de Todos se mostraron precavidos y prefieren bajar las pulsiones tras los encontronazos del viernes a la mañana: "Lo importante es sostener la postura de unidad de repudio ante al atentando, fue muy grave lo que pasó con Cristina", destacan.

Críticas hacia "arriba"

Con el gesto de Montenegro de reconocer en público la gravedad de lo vivido inmediatamente, desde el Ejecutivo buscaron correr la discusión del plano local y apuntaron algunas críticas hacia "arriba", luego de escuchar el discurso del presidente Alberto Fernández con "culpas a la oposición y a los medios".

"Esto fue muy grave para la democracia y teníamos la oportunidad de hacer una demostración importante de que estamos todos unidos en la defensa de la República, pero se desaprovechó la oportunidad", dijeron fuentes cercanas al intendente.

El jefe comunal pidió el mismo viernes una reunión con todas las autoridades provinciales del PRO para discutir una postura unificada. "Lo que vimos no fue una defensa de la democracia si no de la líder. Hay un aprovechamiento político de la situación y nos asusta", deslizaron cerca de Montenegro.

Una sesión caliente se avecina en el Consejo Escolar

El tenso clima que se vive en el Consejo Escolar desde hace más de un año, tendrá un nuevo y -algunos adelantan- imperdible capítulo el próximo martes, cuando se realice una nueva sesión ordinaria en el edificio de Colón al 6000. La referente de Juntos, Mónica Lence, quedó en el ojo de la tormenta luego de una catarata de tuit y retuits -luego borrados- donde alimentó la especulación sobre la falsedad del atentando que sufrió Cristina Fernández. La respuesta del Frente de Todos no se hizo esperar y adelantaron que pedirán su destitución.

El sábado, la propia consejera reconoció el paso en falso dado al no dimensionar el impacto político que podría tener su posicionamiento personal, considerando la postura institucional asumida por Guillermo Montenegro y la representación local de Juntos por el Cambio, donde primó el repudio al ataque y el pedido de paz social. Pidió perdón al intendente, aunque redobló la apuesta en su discurso frente al kirchnerismo. "A ustedes no les voy a pedir perdón por nada", aseguró en un comunicado.

Según supo 0223, el bloque del Frente de Todos tendrá una reunión el lunes, donde analizarán los pasos a seguir. Junto a sus asesores, los consejeros ya se encuentran analizando con detenimiento lo dispuesto por la Ley 13.688 -que regula el funcionamiento de los Consejos Escolares en la provincia de Buenos Aires-, más específicamente en su Artículo 172 donde se establece los motivos que pueden derivar en sanciones. "No mantener dentro y fuera de las funciones una conducta decorosa y digna", sostiene una de los causales, el que podría ser la llave en manos del Frente de Todos.

Ello recién se sabrá el martes, cuando en horas de la mañana se realice la sesión ordinaria ya prevista con anterioridad. El clima, se prevé, distará y mucho del que el lunes habrá en el Concejo Deliberante.

Un alivio para el gobierno

El salto inflacionario de julio, en un marco de incertidumbre tras la intempestiva salida de Guzmán del Ministerio de Economía, impactó rápidamente en el plan de obras del gobierno municipal. La falta de oferentes en las licitaciones de obra pública y la recepción de ofertas muy por encima de los presupuestos oficiales, se sucedieron semana a semana; haciendo fracasar los principales procesos licitatorios.

Pese a ello, en las últimas horas la Secretaría de Obras a cargo de Jorge González pudo celebrar el avance de una de las obras previstas para el año. Se trata de la licitación para la construcción de la sede central del Same en un terreno contiguo a la Casa del Niño El Grillito, con el objetivo de centralizar la operatoria del servicio de emergencia público que se brinda en el distrito.

El intendente ya firmó el decreto de adjudicación de la obra en favor de Alpa Vial SA, donde igualmente se tuvo que ampliar en un 25% el presupuesto inicial de $39 millones: finalmente la obra ascenderá a poco más de $49 millones. El edificio se montará en Valencia 7025 sobre una construcción existente en el terreno, recuperando principalmente la estructura de hormigón armado y mampostería de ladrillos huecos en planta baja.