Los 20 años de una banda marplatense que deja su marca en el reggae y ska: "Vemos un futuro prometedor"

La Valentina Ska cumple 20 años. La banda marplatense de música reggae y ska logró en este tiempo un gran crecimiento profesional y humano. En el 2003, en sus inicios, la banda estaba guiada por vientos y gustaba de fusionar el reggae y el ska jamaiquino con el jazz de los años ´40 y ´50. Con el tiempo logró dos discos y compartió escenario con importantes grupos nacionales e internacionales como Nonpalidece, Dancing Mood, Dread Mar I, Los Cafres, Riddim, Fidel Nadal, entre otros. “Estamos muy orgulloso de lo que hemos logrado, de los escenarios que hemos pisado y de las bandas con las que hemos tocado. No muchos tienen la posibilidad que tuvimos nosotros y siempre estuvimos a la altura de los desafíos que se nos presentaron”, dice Raúl “El flaco” González, guitarrista y uno de los fundadores de la banda.

Fernando Valdez, baterista y otro de los fundadores, dice sentir que “Estos 20 años pasaron rápido, pero veo cierta maduración en la banda y en lo personal, que nos lleva a ponernos en otro lugar y también poder mostrar lo que sentimos en nuestras canciones, teniendo en cuenta que arrancamos haciendo covers, versiones de bandas consagradas y clásicos de jazz y ahora ya vamos por nuestros temas propios. Creo que la madurez que logramos y a la que hemos llegado es de 20 años, somos como un buen vino, me parece. Sinceramente, cuando vemos lo que pasamos se me vienen un monto de cosas a la cabeza. No pensé que íbamos a estar con gente tan grosa en los escenarios, gente muy talentosa que yo escuchaba de chico y escucho ahora. Eso nos llena de orgullo, haber compartido escenario con gente muy talentosa y referentes nuestros, nos muestra que vamos por buen camino. Eso nos enorgullece. Vemos un futuro muy prometedor, la composición de temas viene muy fuerte, tenemos gente muy creativa dentro de la banda y eso nos abre puertas y vemos un buen futuro”.

Pero lo ganado no solo ha sido experiencia en este tiempo. La Valentina Ska, más allá de algunos cambios en la formación, ha sabido reivindicar la amistad dentro de la banda y, al incorporar gente más joven, va encontrando otros caminos. Una de las nuevas integrantes es Ornella D'Angi, vocalista de la banda. Está desde 2016 y, sobre los festejos por los 20 años, dice, “Se están viviendo con mucha ansiedad, con muchas ideas y preparativos, porque queremos mostrar todo lo que hemos crecido a lo largo de este tiempo. Lo vivo con muchos nervios, alegría, pero también con muchas ganas. La banda ha crecido, yo he crecido como artista, como cantante y como mujer y siento que se pasó volando todo ese tiempo, desde el 2016 fue en un abrir y cerrar de ojos. Hemos ganado terreno y sabiduría, amistades, familia y amor a lo largo de estos 20 años. Cada uno de nosotros debe tener un aprendizaje con la banda, yo creo que es una banda que nos está enseñando constantemente”.

Los 20 años de una banda marplatense que ha logrado posicionarse como una referente del ska no solo en Argentina sino también en todo América.

¿Qué se espera para lo que viene, festejo incluido?, es la pregunta y cada uno de ellos destaca algo que hace al sentir de toda la banda. Para el flaco González, “Lo que viene es un futuro con nuestros propios temas y lo que toda banda quiere, que es la respuesta de la gente y que los disfrute y los comparta. Quizás sea más lo que deseamos que lo que vemos para mañana. Yo estuve en el primer ensayo de La Valentina, han pasado un monto de vivencias, buenas y malas, y es toda una vida también”.

Fernando Valdez agrega, “En estos 20 años, más allá de la experiencia, hemos ganado la confianza y la sabiduría de cómo plantear un show, o de como de encararlo, además de la amistad dentro la banda. Hemos ganado amigos y confianza y seguridad en el escenario”. Por último, Ornella define: “Hacia el futuro hay muchas ideas y proyectos, principalmente grabar un disco, ya que estamos componiendo nuestras propias canciones, y hay muchas ganas de seguir tocando, seguir creando y creciendo, posicionándonos en otros lugares”.

El festejo será a lo grande. Contarán con muchos músicos invitados y un espectáculo que no solo será musical, sino también visual, con una puesta en escena que buscan que sea imponente. Serán 20 canciones en retrospectiva que dejará felices a artistas e invitados. “Se vive con mucha expectativa, mucha ansiedad y mucha responsabilidad, porque creemos que el que nos va a ver, no solo paga la entrada, sino que invierte tiempo de su vida para acompañarnos y nosotros tenemos que hacer que ese tiempo para él valga la pena”, dice Raúl “el flaco” González.