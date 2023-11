El Concejo le reclama al gobierno aumentar la tarjeta alimentaria: desde 2019 está clavada en $876

Tal vez Mar del Plata tenga el récord nacional de contar con un valor nominal de la economía que se mantuvo inalterable durante los últimos cuatro años, período en que se acumula 852% de inflación, según datos oficiales. Es que la tarjeta alimentaria que reciben unas dos mil familias de la ciudad en condiciones de vulnerabilidad se mantuvo en $876 durante todo el primer mandato del intendente Guillermo Montenegro, por lo que ahora el Concejo Deliberante reclama por su actualización.

El pedido comenzó a tomar forma cuando en abril el bloque de Acción Marplatense presentó un proyecto de comunicación que este jueves fue sancionado, sin apoyo del oficialismo, por el órgano legislativo. Allí, se solicita al Ejecutivo que “tenga a bien evaluar la posibilidad de actualizar el monto que perciben los beneficiarios del Complemento Alimentario Familiar, que actualmente es de $876”, una formulación apoyada por Unión por la Patria y La Libertad Avanza.

Además, pide una serie de informes vinculados con el Programa Municipal de Seguridad Alimentaria y el Complemento Alimentario Familiar, como la cantidad de beneficiarios, si hubo variaciones en el número en estos cuatro años, los requisitos para acceder a dicho beneficio y cuándo se realizó la última actualización del monto, que igualmente se sabe que fue en noviembre de 2019, bajo la gestión de Carlos Arroyo.

Por impulso del oficialista Juntos por el Cambio, todos estos datos fueron solicitados en un pedido de informes interno a la Secretaría de Desarrollo Social, en un marco donde concejales del espacio adelantaron que se evaluaba una actualización. Sin embargo, la respuesta nunca llegó, como así tampoco el anuncio del aumento, por lo que ahora la oposición decidió avanzar con la aprobación de la comunicación, que no tiene carácter resolutivo, sino que la decisión de variar el monto depende enteramente del Ejecutivo.

"Con ese monto una familia no puede comprar más que un alimento básico",, se quejó Paula Mantero.

“Es importante poner esos $876 en contexto con el listado de cosas que podían comprarse al lunes. No pueden comprar azúcar porque está $1500, harina $500, fideos a $990 y aceite a $630. Esta comunicación sirve para evaluar políticas públicas en relación al tema, quizás hasta un bolsón de comida sería mucho más nutritivo que tener este monto", sostuvo la autora del expediente, Paula Mantero, durante el debate en la sesión de este jueves donde se aprobó un nuevo sistema de carga y descarga y una nueva prórroga para que los decks se adecúen a la normativa vigente.

Cuando en abril la concejala presentó el proyecto, la inflación desde noviembre de 2019 llegaba al 389%, por lo que el monto que se otorga debería ser de $4.283. Ahora, medio año después, la inflación acumulada ya trepó al 852%, por lo que tarjeta debería ser de $8.339 para no perder ante la inflación.

Distinto fue el enfoque de Juntos por el Cambio, que no apoyó el proyecto, se abstuvo y sugirió no hacer recomendaciones de gestión cuando en diez días asumirá el segundo mandato Guillermo Montenegro y, posiblemente, nuevos equipos en Desarrollo Social, hoy a cargo de la radical Vilma Baragiola, electa concejala.

"Nos abstenemos no porque no entendamos que el monto es bajo, sino porque hay que evaluar si tiene razón de ser la tarjeta o hay que cambiar una política pública. La nueva gestión reevaluará este tipo de programa, indicarle el aumento no sería oportuno", sostuvo el concejal Daniel Núñez. El titular de la UCR marplatense aseguró que "este programa dejó de tener razón de ser" y que "la política social debería ya empezar a virar hacia otro tipo de programa, más integrales, no solamente de asistencia, porque la asistencia en época de inflación siempre queda corta". En esa línea, sugirió que en su lugar se podría pensar "fortalecer otros programas como el habitacional".