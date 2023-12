Agustín Neme: “El boleto debería valer $800 y sin subsidios se iría a $935”

El principal referente del Pro en el Concejo Deliberante, Agustín Neme, aseguró que “el sistema de transporte está en una profunda crisis” y auguró aumentos de la tarifa con un fuerte impacto sobre el bolsillo de los usuarios. “Actualmente, el boleto debería valer $800 y sin subsidios se iría a $935”, puntualizó.

En el marco de la última sesión legislativa del año, Neme reconoció que “el sistema no cumple las expectativas que tenemos”, pero matizó con que “la problemática no es solo de General Pueyrredon, sino a nivel nacional”. Allí, replicó los cuestionamientos al esquema de subsidios que se concentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en perjuicio del interior. “En estos cuatro años nunca pudimos tener respuesta de por qué se subsidia al Amba con tanta fuerza y con tan poca al interior”, se quejó.

A ese esquema afectado además por la crisis económica que atraviesa el país, le puso números que marcan una profundización de la distribución inequitativa: “antes los subsidios representaban el 30% de la tarifa en General Pueyrredon y el vecino pagaba el 70%; ahora los vecinos pagan el 88% y los subsidios sólo son el 12%".

Según su enfoque y presumiblemente con el asesoramiento de la Dirección de Transporte, la dependencia municipal encargada de realizar el Cálculo de Costos, “con los actuales subsidios, la tarifa del boleto plano debería ser de $800, y si le quitamos los subsidios, ahí sería de $935,58”. Ambas cifras significan una distancia considerable con los $297,32 que hoy vale el boleto plano. “No tenemos la seguridad que los subsidios no se vayan a quitar con el nuevo gobierno”; alertó sobre una medida que progresivamente implementaría el presidente Javier Milei.

“Como concejales debemos tener la madurez y la capacidad para decirle a la ciudadanía la verdad, aunque duela esta es la realidad. Damos estos números para que la ciudadanía sepa que como estamos con los subsidios la tarifa, tiene que valer $800 y si no tenemos subsidios, debería valer $935. Eso es a lo que nos vamos a tener que enfrentar”, agregó.

“Hacer un Pliego (para la licitación) puede ser fácil, ahora tenemos una realidad económica que impide tomar decisiones a largo plazo. Tenemos que tener la madurez y el compromiso de poner todos los datos sobre la mesa si es que todos queremos mejorar el transporte en la ciudad”, concluyó, en una respuesta a Horacio Taccone, el concejal de Acción Marplatense que inició el debate al reclamar que el gobierno envíe el Pliego de Bases y Condiciones para licitar el servicio, luego que en noviembre el Concejo lo remitiera al Ejecutivo para realizar correcciones.

“Es importantísimo que el transporte no salga de agenda. Tenemos uno de los boletos más caros del país. Si tuviéramos un muy buen servicio, la cosa sería diferente y más gente se subiría a los colectivos y haría que baje la tarifa”, planteó el edil vecinalista.

Asimismo,relativizó los números presentados por Neme. “Hay algo que no me cierra, cómo pueden seguir subsistiendo las empresas, tendrían que estar quebradas hace tiempo. Las empresas no se funden porque incumplen las frecuencias. Así consumen menos gasoil, gastan menos en sueldos, pero violan el contrato vigente. Tenemos que enfocarnos en esto y resolverlo”, pidió.