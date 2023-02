El desembarco de un gigante, un crimen que enciende alarmas y un escenario de incertidumbre

Lamb Weston inaugurará este jueves las obras en Mar del Plata con una inversión cercana a los 250 millones de dólares para montar una planta de última generación en el Parque Industrial. Guillermo Montenegro estará feliz en el acto. Si celebra como propio cada nuevo negocio que abre no dejará pasar la oportunidad ante el desembarco de una multinacional y seguramente repetirá este logro muchas veces a lo largo del año. Mañana, sin embargo, no estará solo: el secretario de Industria de la Nación, José Ignacio De Mendiguren también estará presente y destacará las gestiones del ministro de Economía Sergio Massa para destrabar la inversión que se radica por estas horas en la ciudad.

Más allá de la importancia de la llegada de esta firma al sistema productivo argentino, hay otro hecho que no le permitirá al intendente mostrarse exultante: Mar del Plata sufrió su noveno homicidio en lo que va del año. La cifra golpea más si se la compara con los tres crímenes en los dos primeros meses del año de 2022, aunque en 2021 fueron 10.

La inversión privada en Mar del Plata es uno de los logros más festejados en el gobierno de Guillermo Montenegro. Por eso, las noticias de los últimos días en la ciudad dejan un sabor dulce: además de la llegada del gigante de las papas fritas, Megafrío, una empresa con 60 años de tradición en el Puerto, se muda al Parque Industrial de Batán.

“Para nosotros es muy importante”, reveló un hombre de confianza de Montenegro. Y quedó evidenciado: luego del anticipo de 0223 sobre el inicio de las obras de Lamb Weston fue el municipio el que reveló el avance de la mudanza de la segunda empresa y el oficialista Fernando Muro utilizó sus redes para “anticiparse” y mostrar las primeras imágenes de la obra de la multinacional estadounidense.

Tal vez la ocasión le sirva para retomar un tema que buscó instalar en mayo del año pasado, justamente cuando firmó el contrato para la llegada de Lamb Weston. En aquella oportunidad, el discurso del jefe comunal fue áspero contra la oposición local a la que acusó de “no construir nada” y entre los planteos que hizo pidió la concreción del gasoducto de la costa.

Seguramente con menos encono contra sus adversarios políticos, este miércoles repita el reclamo. “No falta nada y es fundamental para que sigan llegando industrias al parque industrial”, sostuvo este martes un funcionario municipal.

La culminación del gasoducto es una cuenta pendiente de la actual gestión (así como de la anterior), pero no es lo único que le falta al Parque Industrial. Los primeros días de 2020 se presentó una iniciativa privada para duplicar la cantidad de lotes en el predio, con una inversión que en aquel entonces se estimaba en 1.000 millones de pesos.

Además de dotar al predio con nuevos servicios, prometía generar 63 nuevos lotes para la llegada de nuevas empresas. Es cierto que la obra de gas es clave para ese proyecto, pero tres años después de la presentación no hubo anuncios ni grandes avances, ya sea de ese proyecto o alguno similar.

Para la inauguración de Lamb Weston llegará De Mendiguren acompañado de dirigentes nacionales, provinciales y locales. El funcionario nacional, acostumbrado a hablar sin demasiados miramientos, destacará en su discurso que la inversión millonaria que empieza a cristalizarse en Mar del Plata se da por la decisión de un gobierno nacional de apostar al sector industrial. Y lo contrapondrá con el modelo que llevó adelante Cambiemos entre 2015 y 2019. Habrá, sin dudas, tensiones discursivas entre el intendente y los funcionarios nacionales.

Nueve muertes en 52 días

El crimen de Lucio Garay en plena peatonal San Martín volvió a encender las alarmas por la violencia en Mar del Plata. Se trata del noveno crimen en lo que va del año, una cifra que triplica el registro del año pasado y está por debajo de los 10 crímenes del 2020 (el 2021, en plena pandemia, no puede tomarse como referencia).

Un asesinato, sin importar de quién sea y cuál es su circunstancia, es demasiado doloroso para aportar justificativos. Por eso, desde el municipio evitan hablar públicamente de los casos. Sin embargo, en off remarcan que el incremento de la violencia no necesariamente está vinculado a la inseguridad. De los nueve crímenes solo uno fue en ocasión de robo, luego hubo un femicidio y una mujer que se defendió de un ataque de violencia de género. Los otros seis fueron por peleas y disputas por viejos conflictos.

En todos los casos, la justicia tiene un avanzado grado de esclarecimiento y salvo en uno en el que el principal sospechoso está prófugo, en todos los demás los presuntos implicados están detenidos.

Montenegro y Berni mantienen una estrecha relación.

Más allá de todo, las muertes golpean a un intendente que está directamente vinculado a la seguridad, por su trayectoria como fiscal, juez y ministro de Seguridad porteño. Tampoco es opción confrontar con la provincia: el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, es un estrecho aliado de Montenegro, pese a estar en espacios políticos enfrentados.

Por eso se escudan en lo que consideran otros logros en la gestión de seguridad a cargo de Martín Ferlauto, como el traslado de la zona roja y una temporada de verano sin incidentes de relevancia.

El Concejo, un escenario de incertidumbre

Algo de lo que dirá Montenegro este jueves cuando se inaugure la planta de Lamb Weston seguramente lo repetirá el próximo miércoles a las 10 cuando encabece la última apertura de sesiones del Concejo Deliberante de la actual gestión.

No obstante, las palabras del intendente, por estas horas, son la menor de las preocupaciones en el cuerpo legislativo. No hay razón para que haya grandes sorpresas en la elección de autoridades que se debe hacer en el inicio de la sesión. Todo indica que Marina Sánchez Herrero seguirá como presidenta, Virginia Sívori y Paula Mantero como vices. Sin embargo, en todos los bloques opositores volvieron a plantear su desconcierto por la falta de diálogo.

“Pensamos que con el antecedente de lo que ocurrió la primera vez habían entendido que más allá de las tradiciones hacen falta acuerdos, pero se ve que no”, se quejó un concejal opositor que destacó que en lo que va del año solo hubo una reunión de labor deliberativa (la reunión en la que las autoridades del cuerpo y los presidentes de bloque acuerdan los temas a tratar, entre otras cuestiones).

¿Por qué? El verano suele ser un justificativo para que la actividad en el Concejo merme. De todos modos, no es sólo eso. El quiebre definitivo entre Alejandro Carrancio y Nicolás Lauría, que se tradujo en la ruptura del bloque, generó un problema por la conformación de una comisión clave: Hacienda.

Carrancio, actual presidente, no puede presidirla por no formar parte de un bloque, por lo que Lauría reclamó su lugar –como integrante, no como presidente-. La oposición no tiene cuestionamientos al planteo, pero quiere sostener la correlación de fuerzas (Carrancio es un férreo opositor y Lauría filo oficialista).

“Eso lo tiene que destrabar la presidenta y como no pudo hacerlo decidió no convocar más a los presidentes de bloque”, analizó otro edil de la oposición.

La semana será intensa de reuniones a puertas cerradas en las que se buscará destrabar el conflicto. El radicalismo, además, todavía debe definir a quien propondrá para reemplazar al histórico Norberto “Gallego” Pérez, que se jubiló la semana pasada. El nombre con mayor adhesión por estas horas es el del exconcejal Guillermo Schütrumpf, un dirigente que surgió del radicalismo, luego se referenció en otros partidos, hasta que volvió al partido de sus orígenes. “Queremos alguien con experiencia legislativa”, señalaron fuentes del oficialismo. También se barajan el del expresidente del cuerpo Luis Rech, Evelina Mazzola y Facundo Bustos.