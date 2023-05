“Si yo hubiese estado muerto nadie hubiese buscado a los que me mataron”, dijo el policía Bogado

Una declaración de casi tres horas del policía Pedro Arcángel Bogado cerró la etapa de prueba del juicio que se le sigue por el homicidio de Brandon Romero de siete tiros la madrugada del 5 de julio de 2020 en la ruta 226 y que va a tener este viernes los dos momentos finales: los alegatos por parte de las partes y el veredicto de culpable o no culpable por parte del jurado popular.

Tras una jornada cargada de cruces y objeciones entre las partes y luego del único cuarto intermedio, el imputado cambió de posición en la sala para responder las preguntas que en primer término hizo su defensa a cargo de los abogados Martín Bernat, Agustín Robbio y Paula Erviti; y luego los querellantes César Sivo y Romina Merino.

“Yo estoy muerto, se me termino la vida ese día y no soy el mismo desde ese día” dijo el imputado antes de remarcar que nunca mintió y que “hasta (Kevin) Farías reconoció que era verdad”. “Yo estuve escuchando un montón de días todo lo que se dijo. Se dijeron mentiras y yo no dije nada, yo no voy a andar diciendo cosas que no pasan. Yo voy a decir lo qué pasó y quiero ser preciso”, sostuvo.

“Un policía muerto le sirve a todo el mundo, pero un Policía vivo sirve para juzgarlo. A mi me están juzgando por estar vivo. Yo no puedo saber qué pretenden de mi ¿que esté muerto? Si pretendían eso, que este muerto, me hubiese encantado cambiar de lugar. Si yo hubiese estado muerto nadie hubiese buscado a los que me mataron”, agregó.

Ante la exhibición de las imágenes de cámaras de seguridad de la zona previas a que vaciara su cargador, Bogado reconoció tres luces como los disparos que le habrían efectuado antes de que perdiera a las dos motos que lo seguían y diera la vuelta para retomar en su intento de escapar.

Con relación a los audios que se escucharon el miércoles en los que se refería a Romero como una “rata que no iba a robar más”, sostuvo que ese tono era para mantener una imagen con gente conocida, pero que lo importante era lo que podía hablar con su familia y allegados.

Tras el cierre de su declaración, el Juez Juan Manuel Sueyro adelantó que la actividad se retomará este viernes desde las diez de la mañana con los alegatos finales para luego dar las instrucciones al jurado. A su término, ya con los suplentes desafectados, los doce titulares se retirarán a deliberar para definir si Bogado es culpable o no culpable.

Una extensa cuestión inicial

La primera hora y media de la jornada mantuvo la tónica del día miércoles con la presentación de la psicóloga Analía Yacobino y la psiquiatra Mabel Morales Morales, de la Asesoría Pericial a partir de un pedido de la defensa de Bogado.

Bernat focalizó las consultas a Morales ante la posibilidad de estar en presencia del delito de falsedad de testimonio y pidió enfrentar su declaración con prueba documental consistente en capturas de pantalla de algunas de sus redes sociales donde hacía referencia a convocatorias a marchas relacionadas con esta causa o contactos con familiares de la víctima.

En el extenso contrapunto entre las partes, permitido por momentos y cortado en otros por el Juez Juan Manuel Sueyro, se hizo referencia a la posible contradicción entre la tarea de la profesional y algunas de sus publicaciones relacionadas con la militancia o participación de ella en algunas actividades.

La profesional sostuvo que no mezclaba su trabajo en el Poder Judicial con su compromiso en distintas causas y que se dedicaba solamente a hacer su trabajo de manera objetiva. También aclaró que es Perito oficial desde 2013 y que en todo este tiempo se excusó una sola vez en un caso por comercialización de estupefacientes que había tenido como imputado a un ex paciente suyo.

Bernat pidió que se abra una causa por falso testimonio e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de la exclusión de su pericia. El magistrado rechazó la exclusión y adelantó que el inicio de la causa penal se resolverá más adelante.