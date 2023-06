Escribano acumula 15 denuncias por estafa: lo acusan por no devolverle ahorros a jubilados

La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires está detrás de una compleja investigación contra un escribano de Mar del Plata que fue denunciado por estafar en miles de dólares a distintas personas que le confiaron sus ahorros y otros bienes.

El profesional, según pudo confirmar 0223, ya acumula quince denuncias por defraudación. Cada una de esas presentaciones se recibieron en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N 10 que se especializa en el abordaje de delitos económicos. Ante el importante número de acciones y la complejidad que ello supone para la pesquisa, la fiscalía decidió remitir las actuaciones a La Plata, donde trabaja el cuerpo de instructores de la Procuración.

Adiós ahorros

Las denuncias siguen en trámite por esta fecha. La más reciente data de marzo de 2023 y fue presentada por un jubilado que acusa al escribano de haberse apropiado de más de 33 mil dólares en concepto de sus ahorros personales. El hombre hizo un primer depósito en 2016, por el término de 12 meses, para que se aplicara a convenios privados que formalizaría el notario, con la promesa de obtener una rendición de intereses de 147 dólares mensuales.

Según el acuerdo entre partes, los vencimientos operaban los días 23 de cada mes y se prorrogaban automáticamente, siempre y cuando el adulto mayor no manifestara lo contrario. De esta forma, mientras los intereses del capital confiado se acumulaban y crecían con el correr del tiempo, el hombre también depositaba cada vez más dinero con el paso de los años.

Pero la entrega de recibos irregulares y otras actitudes levantaron sospecha en el jubilado hasta que un día se cansó y decidió pedir la restitución de sus ahorros. “Fueron innumerables las veces que acudió hasta la escribanía para reclamar el dinero. El escribano atendía personalmente y prometía que iba a restituir todo y en otras oportunidades hasta prometió que iba a llevar el dinero a domicilio”, asegura la abogada Silvia Adriana Pinar, quien patrocina al denunciante.

La letrada remarcó que su cliente, quien llegó a sufrir en carne propia el corralito de 2001, entregó la importante suma de dinero por la “confianza que tenía en el profesional”. “Esta plata era producto de todos sus ahorros personales que juntó con mucho sacrificio para poder vivir de una manera más tranquila en la vejez”, señala, y advierte: “Este hombre resultó muy perjudicado porque no pudo usar ese dinero para solventar gastos de remedios y alimentos y los de su esposa, con la cual convive, y debió pedir prestado para afrontar los gastos de subsistencia. Actualmente no solo no cuenta con sus ahorros sino que tiene deudas”.

¿Se puede ir de Argentina?

Para Pinar, la conducta del escribano expone una “intención y una maquinación con astucia”. “Este escribano generó confianza en personas mayores porque mi cliente siempre acudía a hacer los reclamos en la escribanía y se encontraba con que había bastantes personas en su misma situación”, apunta, en la presentación judicial a la que accedió este medio.

La abogada, además, cree que el denunciado podría “estar preparando el abandono del país de manera repentina” por lo que pidió que se proceda a ordenar una medida cautelar para prohibir su salida del territorio argentino “a los fines de asegurar el cumplimiento y la eficacia de una futura manda judicial”. “Estimo que la medida es sensata, toda vez que constriñe al denunciado a presentarse y someterse al proceso judicial hasta llegar una resolución”, justifica en el mismo escrito.

Hasta ahora, sin embargo, no se ha tomado ninguna determinación al respecto. Las autoridades aclararon que el escribano sigue en ejercicio y que no se ha interpuesto ninguna restricción en su contra, a la espera de las novedades que surjan en la instrucción que lleva adelante la Procuración bonaerense. “En este tramo del proceso no se han visto problemas para ubicarlo”, reconocieron.

La investigación también tiene pendiente, entre otros aspectos, la tarea de determinar con exactitud cuál habría sido el perjuicio global - en términos económicos - de las supuestas maniobras defraudatorias. “Todas las denuncias tienen un tenor similar. En cada caso se habla de diferentes cifras pero en líneas generales son números muy parecidos”, afirmaron operadores con acceso al expediente de.