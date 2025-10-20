El gobierno municipal confirmó que descontará el día a los docentes que adhirieron al paro de Ctera

El descuento será a los docentes que adhirieron al paro nacional de Ctera.

El gobierno de Guillermo Montenegro confirmó este lunes que descontará el día a los docentes municipales que se plegaron el pasado 14 de octubre al paro nacional dictado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).

El descuento salarial se hará efectivo en todos aquellos casos donde los empleados no tengan la falta justificada por alguna de las causales previstas en la normativa vigente, es decir, que faltaron a su trabajo por adherir al paro en reclamo por un aumento salarial y del presupuesto educativo.

En la Resolución 388/25 firmada por el secretario Mauro Martinelli, se instruyó al personal jerárquico el registro y comunicación a la Dirección de Recursos Humanos de la nómina del personal que no haya prestado servicio el 14 de octubre, para de eso modo proceder con el descuento.

La decisión del gobierno se conoce a días de la reapertura de la paritaria municipal.

"El derecho a la percepción de haberes por parte del personal municipal presupone, como principio general, la efectiva y regular prestación del servicio, conforme las obligaciones emergentes de la relación de empleo público", justificó el gobierno la decisión.

Se trata del mismo criterio que el Ejecutivo implementó durante el conflicto sindical del año pasado, el cual fue respaldado en sede judicial. Además, el gobierno destacó que la medida de la semana pasada "no se origina en un conflicto colectivo de trabajo local ni se vincula con condiciones laborales, salariales o de prestación de servicios del personal docente municipal".

La decisión del gobierno se da en el marco de una tensión en escala con el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), luego de un año que atravesó sin mayores conflictos tras el acuerdo paritario que cubrió hasta octubre. Sin embargo, el clima comenzó a sumar rispideces tras la decisión de Montenegro de avanzar con múltiples nombramientos a por decreto en cargos jerárquicos, sin llamar a concurso, sumado a que a principios de noviembre se reabre la paritaria.