Un hombre de 26 años y una mujer de 23 que el domingo a la tarde le robaron ochenta mil pesos a un jubilado en un cajero automático fueron aprehendidos por personal policial a cien metros del lugar y quedaron alojados en el complejo penitenciario de Batán.

Fueron efectivos del Comando de Patrullas los que interceptaron a la pareja en la esquina de 14 de Julio y 11 de Septiembre, a dos cuadras de la sede del Banco Nación de Libertad y Dorrego donde ocurrieron los hechos.

Pareja distrajo a jubilado en el cajero y le robó 80 mil pesos

“Mientras que el hombre distrajo a la víctima de 80 años, la joven le sustrajo cuatro billetes de veinte mil pesos. Si bien el hombre forcejeó para evitar el robo, no pudo lograrlo", informaron autoridades policiales.

Tras secuestrar el dinero que la mujer había ocultado bajo sus prendas, ambos fueron trasladados a la sede de la comisaría primera donde labraron las actuaciones por el delito de hurto.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso el traslado del sujeto a la Unidad Penal N°44 de Batán y de la mujer a la Unidad Penal N°50 hasta que presten declaración en Tribunales.