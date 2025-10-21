Estaba armado con una “punta” a una cuadra de la comisaría

Un hombre de 26 años que estaba armado con una “punta” fue aprehendido por personal policial que lo identificó a una cuadra de la comisaría primera durante un operativo de control de rutina.

Autoridades policiales informaron que efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación en cumplimiento de una orden de servicio que realizaba una recorrida en el centro interceptó en Independencia entre Rivadavia y Belgrano al sujeto que tenía una “punta” en su poder.

Tiene 26 años.

Tras identificarlo fue trasladado a la comisaría primera, ubicada a cien metros del lugar y se labraron actuaciones contravencionales que se remitieron al Juzgado Correccional N°4.

Las autoridades judiciales ordenaron su libertad bajo caución juratoria.