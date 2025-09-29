Hito en el hospital Santamarina de Tandil con la primera cirugía endoscópica de columna

Por primera vez en el ámbito de la salud pública del municipio de Tandil se llevó a cabo una cirugía endoscópica de columna. El procedimiento requirió de la participación integral de todo el equipo de quirófano y de traumatología del denominado Sistema Integrado de Salud Pública (SISP), además de una inversión en equipamiento técnico de última generación que se alquiló en CABA. El procedimiento se llevó adelante exitosamente en el hospital Ramón Santamarina.

La protagonista, María Angélica (57) dejó atrás el dolor de muchos años e iniciará esta semana las sesiones de kinesiología para continuar con su recuperación. “Sufrí muchísimo de dolor de columna, pero en el último tiempo ya no daba más, apenas podía moverme. Cuando saqué turno en el hospital, me dieron con Mariano Gonnet, no lo conocía, pero tenía muy buenas referencias. Además, fui confiada porque toda mi vida he sido paciente del hospital y sé de la calidad humana de todo su personal en todos los servicios”, cuenta la paciente.

María Angélica, la paciente de 57 años de Tandil beneficiada por la cirugía en el hospital Santamarina.

Para iniciar el tratamiento le indicaron unas sesiones de kinesiología pero no funcionaron; continuó con medicación y tampoco alivió su dolor. Finalmente, le hicieron una resonancia magnética y cuando evaluaron los resultados, Gonnet le dijo que una buena posibilidad de resolverlo era la vía quirúrgica.

Culminada la cirugía, María Angélica atraviesa el posoperatorio con cautela y sopesa cada escalón del acceso al hospital con paciencia. “Ando tan bien que ya quiero subirme a la bicicleta, pero paso a paso, ahora voy a arrancar con kinesiología y de a poquito ir sumando otras actividades”, detalla.

Sobre la cirugía endoscópica de columna

El jefe del servicio de ortopedia y traumatología del hospital municipal Ramón Santamarina, Mariano Gonnet, estuvo a la cabeza del procedimiento y destacó el logro alcanzado: “Por primera vez se realizó en nuestra ciudad una cirugía endoscópica de columna y probablemente también sea pionera en la región”, anticipa.

Se trata de un procedimiento mínimamente invasivo -una incisión pequeña de 7 milímetros- a través de la cual se puede realizar la extracción de una hernia de disco. De acuerdo con lo que explica Gonnet, es una práctica que está creciendo a nivel mundial como una práctica quirúrgica de vanguardia.

“Nuestro equipo está a la altura de realizar este procedimiento porque de manera permanente nos estamos actualizando y capacitando: es una curva de aprendizaje muy amplia que hay que recorrer para pasar de hacer una cirugía de forma abierta a cerrada, a través de un orificio muy pequeño. Demanda un conocimiento y una técnica que hay que pulir para estar en condiciones de llevarla adelante”, destaca el profesional.

Mariano Gonnet, especialista del hospital Santamarina de Tandil.

Diferencias entre procedimientos quirúrgicos

Históricamente, las cirugías de columna se realizaban a través de una incisión sobre la piel; se pelaba la musculatura y se accedía a la columna.

Desde hace un tiempo, se comenzó con procedimientos de forma abierta pero menos invasivos, a través de unos pequeños tubos de unos 2,5 cm de diámetro. La cantidad de patologías que se pueden resolver con esta técnica es amplia: hernias de disco, conductos estrechos donde los nervios están apretados y es necesario alguna liberación son algunos ejemplos.

El instrumental que se alquiló en Tandil para la cirugía de María permitió trabajar a través de una cámara que ingresa por una incisión de 7 mm mientras se controla todo por pantalla. Aunque ahora se realizan así las artroscopias, es importante aclarar que no todas las patologías ni los pacientes son candidatos a este tipo de cirugía. No obstante, emerge como una posibilidad en crecimiento que se va instalando a nivel mundial.

Ventajas del postoperatorio

Según Gonnet son muchísimas las ventajas de la cirugía endoscópica de columna: mejora el período de recuperación en tiempo y calidad, requiere menos internación –en menos de 24 horas el paciente puede darse de alta- menos medicación y de tratamientos crónicos, además de menos chances de reintervención.

Por último, el especialista pone de relieve todas las cosas que son necesarios para concretar una intervención de este estilo: “Hay muchos aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, contar con un equipo capacitado para poder llevarlo adelante pero, desde el punto de vista profesional, es indispensable también un sistema que esté dispuesto a amortizar el impacto económico que genera la implementación de esta técnica distinta e innovadora garantizando, además, el recurso humano en quirófano (circulantes, instrumentadoras, anestesiólogos, etc.)”.