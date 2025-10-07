Inquilinos apuñalaron al dueño de casa durante una discusión

Dos hombres de 25 y 47 años que el martes apuñalaron a un hombre durante una discusión en una casa del barrio Santa Mónica fueron aprehendidos por personal policial tras un llamado al 911. Ambos fueron notificados de la formación de una causa por agresión con el uso de arma blanca.

Tras un llamado a la Central de Emergencias 911, personal policial arribó a una vivienda en inmediaciones de las calles Camusso y Elcano donde aprehendió a los dos sujetos que agredieron por la espalda a otro hombre de 56 años, dueño de la casa que alquilaban.

“La discusión se dio por cuestiones de inquilinato, convivencia y de consumo”, señalaron autoridades policiales.

Mientras que personal del SAME atendió al herido en el lugar, los dos agresores fueron trasladados a la comisaría decimosexta donde se labraron las actuaciones dispuestas por el fiscal de Flagrancia Eduardo Layús.

Ambos sujetos quedaron alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán y este miércoles serán trasladados a Tribunales para prestar declaración.