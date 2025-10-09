Diseño, funcionalidad y vanguardia: la nueva moda en frentes de parrillas que nació en un garaje y es furor en Mar del Plata

Diseño, funcionalidad y vanguardia: la nueva moda en frentes de parrillas que nació en un garaje marplatense y todos piden

El diseño y la funcionalidad se unieron para aplicarse a un nuevo concepto en parrillas, con una innovación que nació en Mar del Plata y que ya es furor en todo el país: Fioranis es la marca que resuena en entre arquitectos, ingenieros, diseñadores y propietarios que buscan renovar sus espacios de asado con frentes de parrilla personalizados.

La historia nació de la mano de Julián Fioriti y Juan Bautista Storani, dos jóvenes ingenieros de 28 y 31 años que se conocieron en la facultad y decidieron encarar un nuevo proyecto. “Queríamos fabricar algo y empezamos con un hornito portátil de acero inoxidable para empanadas y pizzas. Vendimos unos 50, hasta que un cliente de Miramar nos pidió un frente para su parrilla. Decidimos encararlo, lo hicimos, nos gustó, y ahí cambió todo”, contaron a 0223.

Empezaron a mano, con pocas herramientas pero con toda la experiencia que ya les había dado la industria. “No teníamos idea de que eso iba a convertirse en nuestro producto estrella. Pero empezamos a recibir cada vez más consultas, al punto que tuvimos que dejar nuestros trabajos en fábrica para dedicarnos de lleno a esto”, recordaron.

Con Salvador Mazzocchi (más conocido como "Salva La Cocina").

En apenas un año y medio, Fioranis colocó más de 150 frentes de parrilla en distintas zonas de la ciudad y alrededores, y proyecta cerrar el año superando los 200. Lo que comenzó casi por casualidad en una cochera familiar hoy se convirtió en una pyme en expansión, con cinco empleados y un taller que duplicará su tamaño el próximo año.

De Mar del Plata a las casas de los famosos

Si bien pocos conocen la posibilidad de realizar este tipo de obras, de a poco se va expandiendo esta moda en especial entre los amantes de la cocina y la gastronomía. Ese ámbito fue crucial para el crecimiento vertiginoso de la empresa.

Los primeros encargos llegaron por recomendación, pero la verdadera visibilidad nacional apareció cuando famosos como Nico Riera, Christian Petersen, Salvador Mazzocchi (Salva La Cocina) y Donato De Santis empezaron a usar sus productos. “Eso nos dio muchísima confianza. La gente ve una cara conocida y se anima a invertir. Nos abrió muchas puertas”, explicaron sus creadores.

Más que estética: funcionalidad y confort

El secreto de estas estructuras que ya recorren desde barrios privados hasta departamentos céntricos radica no sólo en el impacto visual (con acero inoxidable, líneas limpias y terminaciones a medida) sino también en el poder de resolución de problemas: con las parrillas tradicionales, entra el frío en invierno, se escapa el calor en verano y queda olor a humo. Sin embargo, con estos frentes eso se elimina.

Entre los motivos por los que cada vez más marplatenses eligen sumarse a la tendencia, se destacan:

-Estética: la parrilla deja de ser un rincón descuidado y pasa a integrarse al diseño de la casa.

-Aislamiento térmico: evita que entre frío o salga calor, ideal para parrillas integradas.

-Control del humo: mejora el tiraje y evita que el humo entre al interior.

-Higiene: al cerrar el frente, no quedan olores ni residuos a la vista.

Con pedidos en toda la costa y cada vez más interesados desde Buenos Aires, la firma se posiciona como una de las más innovadoras del sector. “No somos los únicos que hacemos frentes de parrilla en el país, pero sí los primeros en Mar del Plata que nos dedicamos 100% a eso”, destacaron sus creadores.

El próximo paso será ampliar su taller y abrir un nuevo espacio de exhibición. “Todo empezó en una cochera prestada. Hoy poder crecer, generar trabajo y ver nuestros productos en tantas casas nos llena de orgullo. Seguimos con las líneas de hornos y barras portátiles, y vamos ampliando los diseños de frentes también”, dicen.

Para contactarlos, se encuentran en @fioranis_ en Instagram, donde se puede enviar una foto, contar la idea para ese espacio y luego se hace un presupuesto. Desde allí, se realiza una medición y en la segunda visita ya se coloca el frente elegido.