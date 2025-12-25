Consorcios: en Tandil quieren regular los alquileres temporarios de departamentos

Cambio de paradigma en Tandil en relación a las propiedades que funcionen bajo el régimen de consorcio.

El gobierno de Miguel Ángel Lunghi en Tandil anunció que elevará durante el año 2026 un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante destinado a regular la actividad de alquiler temporario en edificios y complejos de departamentos cuyas unidades funcionales se encuentren organizadas bajo el régimen de consorcio de propietarios.

La propuesta normativa prevé incorporar, dentro del reglamento de copropiedad, la obligación de que los propietarios declaren el destino de uso de la unidad funcional cuando ésta sea afectada a un alquiler temporario.

En ese marco, el administrador del consorcio tendrá la responsabilidad de verificar dicha situación y requerir que el propietario proceda a realizar la habilitación correspondiente ante el municipio.

Algunos alquileres en Tandil tendrán que funcionar bajo un nuevo régimen.

El proyecto en Tandil para regular la actividad de los consorcios de edificios

Asimismo, el proyecto contempla la responsabilidad solidaria del consorcio frente a las multas que pudieran generarse en casos de detección de alquileres temporarios sin la debida habilitación municipal, con el objetivo de reforzar los mecanismos de control y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

En paralelo, el municipio informó que la dirección general de inspección y habilitaciones, en conjunto con la dirección de turismo, comenzará a realizar inspecciones sobre más de cien alojamientos informales detectados en la ciudad.

En función de cada situación, se avanzará con altas de oficio, labrado de infracciones y/o clausuras, según corresponda.

Desde el municipio se solicita a todas las personas que desarrollen la actividad de alquiler temporario que regularicen su situación y gestionen la habilitación correspondiente, con el fin de evitar sanciones y contribuir a un desarrollo ordenado de la actividad turística y habitacional en Tandil.