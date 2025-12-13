Chocaron tres micros que llevaban a hinchas de Estudiantes a la final: “No se mató nadie de casualidad”

Fue en la Ruta 8 a la altura de la localidad bonaerense de Solís.

Esta madrugada tres micros que trasladaban hinchas de Estudiantes de La Plata hacia Santiago del Estero para presenciar la final del Torneo Clausura contra Racing protagonizaron un choque entre sí sobre la Ruta Nacional 8, a la altura de Solís, una localidad de la provincia de Buenos Aires.

Pese al fuerte impacto y al temor que generó en los hinchas, el saldo del accidente fue leve: hubo tres personas que resultaron levemente heridas y fueron trasladadas al Hospital de Pilar para control. El resto de los pasajeros, ilesos.

A través de las redes sociales rápidamente comenzaron a circular videos del choque grabados por los propios hinchas. “Mirá la cabina, boludo”, “No se mató nadie de pedo”, “Yo estaba parado y dije ‘chocamos, chocamos, chocamos’… y chocamos”, son algunas de las frases que se los escucha decir.

Los comunicados del Club

Desde el Club confirmaron el accidente y llevaron tranquilidad a sus seguidores asegurando que no había heridos de gravedad. También expresaron que el viaje hacia Santiago del Estero continuaría ni bien regresaran las personas que habían sido hospitalizadas para control médico, con nuevas unidades que llegarían para reeemplazar a los micros chocados.

Según 0221, los vehículos reemplazo llegaron alrededor de las 3 de la mañana, mientras se aguardaba el alta médica de los heridos. Alrededor de las 9 de la mañana, desde el Club se anunció que la delegación había retomado el camino.

“Seguimos adelante rumbo a Santiago del Estero, llenos de ilusión”, dijeron en las redes sociales de Estudiantes agradeciendo el cariño de los hinchas y el acompañamiento de quienes, pese al susto, siguieron viaje para alentar al equipo en la final.