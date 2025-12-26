Insólito: hizo karaoke con su familia en Navidad y terminó muerto

Una tragedia sacudió Catamarca durante la Navidad, cuando un joven de 19 años murió electrocutado en una reunión familiar. El hecho ocurrió en una vivienda sobre calle Capital Federal, donde se desarrollaban actividades recreativas y celebraciones propias de la fecha.

La víctima, identificada como Fabricio Nahuel Castro Gómez, manipulaba un equipo electrónico destinado a un karaoke. Por causas que se investigan, recibió una descarga eléctrica que le provocó lesiones graves que resultaron fatales.

También analizarán cómo funcionaba el dispositivo involucrado.

La víctima terminó muriendo en el hospital

Inmediatamente, el sujeto fue trasladado al Hospital San Juan Bautista, donde el personal médico intentó reanimarlo. Pese a los esfuerzos, el muchacho falleció a causa de las heridas sufridas, generando conmoción en la comunidad local.

El Fiscal del Distrito Oeste, Ricardo Córdoba Andreatta, intervino en la causa y ordenó medidas para esclarecer lo sucedido. Entre ellas, se investigará si hubo fallas en la instalación eléctrica o en el equipo utilizado durante la celebración.