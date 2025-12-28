Se paró frente a la casa de los vecinos y los invitaba a pelear

El llamado que una mujer de 47 años hizo a la Sub Estación de Policía Comunal de Vivoratá permitió aprehender este domingo a un sujeto que se había parado frente a su domicilio, amenazaba a los ocupantes y los invitaba a pelear.

Según informaron autoridades policiales a 0223 todo ocurrió frente a una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles La Armonía y La Carreta de esa localidad. Al llegar los oficiales vieron a un hombre que, de manera agresiva, incitaba a la pelea a las personas que estaban en la casa.

Tiene 29 años.

El sujeto fue reducido por el personal y trasladado a la dependencia donde labraron actuaciones por amenazas que fueron remitidas a la fiscalía de Flagrancia.

EL fiscal Daniel Vicente ordenó la notificación de la misma, de una restricción de 300 metros de acercamiento para ese domicilio y su posterior libertad a tenor del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.