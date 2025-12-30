Mar del Plata alcanza los 33 grados: qué cuidados tener a la hora de viajar

Mar del Plata atraviesa una semana marcada por altas temperaturas, con máximas que este martes alcanzarán cerca de los 33 grados. Consejos para viajar. Foto: 0223.

Mar del Plata atraviesa una semana marcada por altas temperaturas, con máximas que este martes alcanzarán cerca de los 33 grados, en el marco de un inesperado cambio en el pronóstico que anticipa jornadas de pleno verano en la previa de Año Nuevo.

Ante este escenario, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires difundió una serie de recomendaciones para quienes deban viajar, con el objetivo de reducir riesgos y garantizar traslados seguros durante los días de mayor calor.

Recomendaciones para viajar en días calurosos

Antes de emprender un viaje, las autoridades aconsejan:

Evitar los momentos de mayor temperatura, especialmente durante el mediodía y la primera parte de la tarde.

Llevar agua fresca suficiente para todo el trayecto y mantenerse hidratado.



Usar ropa ligera, preferentemente de colores claros.

Aplicar protector solar para prevenir quemaduras y golpes de calor.

Desde el Ministerio remarcaron además que, más allá del calor, es fundamental respetar las normas básicas de seguridad vial.

Seguridad vial, una prioridad

Aunque las altas temperaturas puedan resultar incómodas, se recordó que es obligatorio utilizar siempre el cinturón de seguridad en el auto y el casco en el caso de las motos, ya que estos elementos son clave para prevenir lesiones graves en caso de siniestros.

“Cuidarnos es la mejor forma de garantizar el derecho a viajar de manera segura y responsable”, señalaron desde el área de Transporte.

Altas temperaturas durante toda la semana

Según el pronóstico, el calor no se limitará a este martes. Se espera que las temperaturas se mantengan elevadas durante toda la semana, con registros por encima de los valores habituales para esta época del año y sensaciones térmicas altas en distintos momentos del día.

En ese contexto, recomiendan planificar los viajes con anticipación, realizar paradas para descansar si el trayecto es largo y prestar especial atención a niños, personas mayores y quienes tengan problemas de salud.