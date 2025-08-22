Secuestraron, torturaron y le mutilaron tres dedos: se escapó tirándose de la ventana de un primer piso

Un hombre de 34 años fue brutalmente atacado y torturado en su vivienda de la ciudad de San Martín de los Andes, dentro de la provincia de Neuquén: el hecho tuvo lugar el miércoles pasado, cerca de las 20.30, cuando tres delincuentes armados ingresaron a su hogar en el barrio Gobernadores Neuquinos, lo maniataron y le infligieron múltiples heridas con armas blancas.

Además, los ladrones le mutilaron tres dedos de una mano. Según informaron las fuerzas de seguridad, los criminales mantuvieron al sujeto cautivo durante varias horas, hasta que logró escapar saltando por la ventana de su vivienda en el primer piso y corrió hasta el departamento de su madre, ubicado en la misma zona, para pedir ayuda. Allí, su hermana pudo contactar a las autoridades.

Una vez que los efectivos arribaron al lugar, hallaron al individuo cubierto de sangre y decenas de cortes punzantes. Posteriormente, una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) lo trasladó al Hospital Ramón Carrillo, donde permanece internado en el área de terapia intensiva, aunque se confirmó en las últimas horas que está fuera de peligro.

Los agentes localizaron el vehículo utilizado por los delincuentes, un Volkswagen Vento rojo, en el barrio Chacra 30, cerca de la intersección de la avenida Los Lagos y Cerro Mesa. En el coche viajaban tres hombres, una mujer y un menor de edad, quienes fueron trasladados a la Comisaría 43, mientras que el auto fue secuestrado como parte de la investigación. La principal hipótesis de los investigadores tiene que ver con un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.