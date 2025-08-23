Alvarado no pudo salir del empate en el Minella

El encuentro se disputó en la tarde de este sábado.

Luego de que se midieran ambos en los primeros minutos, Alvarado tuvo la primera jugada peligrosa del encuentro a los 10 minutos. Tras un desborde de Enzo Martínez la pelota le quedó picando en el borde del área a Mansilla que no dudó, remató y se fue por encima del travesaño.

Durante los próximos veinte minutos, el encuentro se mantuvo trabado con mucha imprecisión de ambas partes por lo que no hubo llegadas en ninguno de los dos arcos.

Sobre los últimos minutos de la primera parte, el conjunto visitante tuvo un remate desde el borde del área. Luego de un despeje de la defensa del "Torito" la pelota le quedó a Del Priore pero la pelota de fue por arriba del travesaño.

La réplica del equipo de Vázquez fue automáticamente ya que le tiraron la pelota en profundidad a Enzo Martínez que se fue mano a mano con el arquero, le pegó de sobrepique pero Nicolás Sumavil retuvo sin problemas.

La última de la primera parte fue de arco a arco. Luego de una mala decisión en la ofensiva del conjunto de Ezeiza, Alvarado tuvo un contragolpe que terminó en los pies de Marco Miori que remató de zurda y contuvo Sumavil.

A los 26 minutos de la segunda parte, Tristán Suárez tuvo dos chances desde la pelota parada. La primera fue un tiro de esquina que Gómez Riga casi se mete en contra. Mientras que la siguiente Steimbach lo vio dubitativo al arquero local y tiró el córner e impactó en el primer palo y salió.

Sobre los minutos finales el partido se rompió por completo e intentaron ambos con centros al área pero ninguno consiguió dañar al arco rival por lo que terminó el encuentro en un aburrido 0-0.

Con este resultado Alvarado se mantiene en zona de descenso pero ahora con 27 unidades y empatado con Güemes y Arsenal. Si el torneo terminaría hoy tendrían que jugar un triangular desempate entre los tres equipos.

El equipo de Marcelo Vázquez visitará el jueves a Quilmes por el partido pendiente y el domingo tendrá que viajar a Salta para enfrentar por la fecha 29 a Gimnasia y Tiro.