Horror: secuestró a su exnovia y la quemó con ácido para borrarle los tatuajes

Un hombre de 50 años fue detenido en la ciudad santafesina de Rosario, tras haber sido acusado de secuestrar a su exnovia y quemarla con ácido en varias partes del cuerpo para borrarle los tatuajes. La Fiscalía, en ese contexto, imputó al sujeto por lesiones graves y privación ilegítima de la libertad, por lo cual quedó en prisión preventiva. De acuerdo a la denuncia, el sospechoso le habría provocado las quemaduras a la víctima, de 36 años, entre el 14 y el 18 de agosto.

Posteriormente, con la intención de ocultar los hechos, la mantuvo cautiva en su casa hasta el 22 del mismo mes, cuando ella pudo escapar en un descuido de su expareja. Un amigo de la mujer la recibió en su casa y la ayudó hasta que, dos días más tarde, decidió asistir al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). Luego de una primera revisión, la chica fue internada porque tenía el 30% de su cuerpo con quemaduras de primer y segundo grado.

Si bien se encuentra fuera de peligro, por el momento continúa en tratamiento en el centro de salud. En el caso intervino la fiscal Guillermina Torno, quien presentó algunos detalles de la investigación ante el juez Rodrigo Santana para pedir la prisión preventiva. En principio, la integrante del Ministerio Público afirmó que el acusado, identificado como Leonardo S., obligó a la muchacha a sentarse en una silla y a sacarse la ropa después de una discusión.

Después de ello, le aplicó una sustancia química en los brazos, las piernas y la espalda para poder borrarle los tatuajes. Los análisis forenses posteriores confirmaron que las lesiones ocurrieron al menos una semana antes de la denuncia. La mujer de 36 años ya había denunciado al individuo en enero de 2024 por amenazas calificadas y lesiones. Además, la fiscal remarcó que, al momento del hecho, ambos ya estaban separados.