"Vas a terminar mal": una alumna denunció que su profesor la insultó y amenazó en plena clase

"Tené cuidado cuando te dirijas a mí, no me levantés el tono, fijate lo que decís, vas a terminar mal", le habría expresado un profesor de la carrera de Lengua y Literatura a una estudiante de Santiago del Estero el pasado jueves. El caso se conoció durante la jornada posterior, cuando la víctima, de 28 años y residente del barrio Mariano Moreno, se presentó en la Comisaría Sexta e informó que es alumna del IES N°8 "Ángela Capovilla de Reto".

Allí, la chica contó que se encontraba en dicha institución, la cual funciona dentro de la Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano, y cerca de las 20.30, cuando terminaba de cursar la materia, el acusado comenzó a insultarla. Según consta en la presentación que realizó la alumna, una vez que el educador le gritó reclamándole el tono con el que le hablaba, expresándole además que "iba a terminar mal", ella le comentó: "Me está amenazando".

Siempre en función de los dichos de la joven, y lejos de ponerle paños fríos a la situación, el profesor de apellido Castillo afirmó: "Sí, tené cuidado". De todas formas, no todo habría terminado allí, ya que la chica vivió otro momento estremecedor. "Se me acercó y se puso frente a mi cara, apoyando su nariz en la mía", expresó la estudiante ante los uniformados, dando a entender que hubo además un enfrentamiento físico.

Hasta el momento, no trascendieron cuáles fueron los motivos que generaron la violenta situación. Ante los dichos de la mujer, los uniformados se comunicaron con la fiscal de turno, Natalia Malachevsky, quien al conocer el hecho ordenó una serie de medidas, entre ellas que la víctima se presente en el Ministerio Público con la intención de ratificar sus dichos.