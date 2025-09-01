Siniestro vial en ruta 11: un auto volcó y la conductora fue hospitalizada

El auto volcado en el que se trasladaba la mujer herida en ruta 11.

Un siniestro vial se registró este lunes en la ruta 11, a la altura del kilómetro 354, en cercanías de la localidad de Nueva Atlantis, jurisdicción del partido de La Costa. Allí, un automóvil Citroën C3 se despistó y terminó volcado sobre el pasto, apoyado sobre su techo.

Por causas a establecer, el hecho ocurrió en un sector recto de la traza, con tránsito escaso y condiciones de asfalto húmedo por el clima nublado y las lluvias intermitentes.

En el rodado se trasladaba una mujer de 59 años con residencia en la localidad de Mar de Ajó.

La zona de ruta 11 en donde ocurrió el siniestro tiene un solo carril por sentido de circulación.

Tras el vuelco, la conductora del vehículo sufrió excoriaciones y fuertes dolores en la zona pectoral y costillas, por lo que fue asistida en primera instancia por personal de bomberos voluntarios y luego inmovilizada por una dotación de emergencias médicas, que dispuso su traslado consciente a un hospital cercano.

En el operativo participaron también efectivos de la policía vial de La Costa y personal de Aubasa, que dispuso balizamiento y tránsito asistido mientras trabajaba la grúa.

Posteriormente, la ruta quedó liberada. Por protocolo, se preservó la escena y se solicitó la intervención de policía científica para realizar las pericias correspondientes. La investigación quedó en manos de la UFID N° 11 de Mar del Tuyú, a cargo del fiscal Pablo Gamaleri.