Sorpresa: una famosa marca de belleza se declaró en quiebra y cerró 32 sucursales

La empresa BodyCare es una franquicia de tiendas especializadas en belleza y cuidado personal que se fundó en 1970. Sin embargo, en 2025 atravesó una dura crisis financiera que desembocó en la bancarrota y eventual cierre de 32 de 147 sucursales en toda Inglaterra. El anuncio vino acompañado del cierre automático de su página web, la cual actualmente solo presenta un mensaje de disculpas a sus clientes por la despedida de la compañía.

El suceso, por supuesto, está afectando a sus más de mil empleados. Tras cinco décadas de éxitos en el mercado cosmético, la firma comentó que atraviesa la crisis financiera a raíz de que los compradores se inclinan cada vez más hacia compras digitales, alejándose de los locales físicos. A ese fenómeno se le suma el aumento en los precios de los alquileres e insumos.

La marca intentó reavivar sus ventas en cuanto notó una menor cantidad de clientes que ingresaban a sus tiendas, abarcando más áreas como los productos de uso diario: integraron a su catálogo al papel higiénico, detergente, perfumes y hasta las uñas push on que se aplican en casa. No obstante, ninguno de esos intentos funcionó. En cuanto al resto de trabajadores de sucursales aún abiertas, ya recibieron una aviso de posible despido por cierre.

Tras la inminente clausura de las 32 sucursales de BodyCare en el Reino Unido, la firma asesora Interpath Advisory fue nombrada como administradora para gestionar la situación financiera de la compañía. Su director general, Nick Holloway, afirmó que "siguen siendo tiempos difíciles para los comercios minoristas tradicionales, ya que el aumento de los costes y la reducción del gasto de los consumidores siguen lastrando considerablemente las operaciones comerciales".