Se activa en Otamendi el centro de monitoreo rural

La sede del centro de monitoreo rural en la localidad de Otamendi.

El comisario de la policía comunal en el partido de General Alvarado, Diego Gancedo, recibió a las máximas autoridades municipales del distrito para la puesta en marcha del centro de monitoreo rural de la localidad de Nicanor Otamendi.

Situado en inmediaciones del cruce de esa ciudad con la ruta provincial N°88, se trata del primer centro en su tipo en la provincia de Buenos Aires.

Autoridades provinciales y municipales en el ingreso al centro de monitoreo rural de Otamendi.

Desde el área de seguridad de la gobernación bonaerense desarrollaron este espacio para dar respuesta a la prevención del delito en el ámbito de la ruralidad.

El centro es posible gracias al apoyo del comando de la patrulla rural de la policía, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que brinda soporte al personal que estará supervisando la actividad de las cámaras enlazadas a esta central.