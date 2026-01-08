Cayó en Mar del Plata una banda que robaba ruedas de auxilio en Pinamar

Personal de la DDI durante uno de los allanamientos realizados en Mar del Plata.

En el marco de los operativos policiales de verano, una investigación llevada adelante por personal de la Dirección de Investigaciones (DDI) de Pinamar permitió desarticular una banda dedicada al robo de ruedas de auxilio en distintos puntos de la ciudad.

La pesquisa se inició a partir de varias denuncias realizadas por vecinos, quienes advirtieron la sustracción reiterada de ruedas de auxilio de vehículos estacionados.

Uno de los integrantes de la banda de delincuentes que robaba ruedas de auxilio en Pinamar.

Con el aporte clave de las cámaras de seguridad del centro de monitoreo de la Secretaría de Seguridad de la municipalidad de Pinamar, los investigadores lograron identificar el modus operandi de los delincuentes y los vehículos utilizados para cometer los hechos.

El trabajo investigativo incluyó el análisis de material fílmico para establecer recorridos, marcas, modelos y patentes de los automóviles involucrados, además de tareas de análisis tecnológico sobre líneas de telefonía celular y el seguimiento de perfiles en redes sociales.

A su vez, se realizaron tareas de campo en la ciudad de Mar del Plata, con observaciones encubiertas en distintos domicilios.

Con la información reunida, el fiscal interviniente solicitó dos órdenes de allanamiento que fueron concretadas en el barrio Lomas del Golf, en jurisdicción de la comisaría quinta de Mar del Plata.

El auto incautado por la policía utilizado en los robos de neumáticos en Pinamar.

Como resultado de los procedimientos, se logró la detención de uno de los presuntos autores, el secuestro de uno de los vehículos utilizados en los robos y el hallazgo de un arma de fuego, municiones y otros elementos de interés para la causa.

Desde la fuerza indicaron que la investigación continúa en curso con el objetivo de identificar y detener al resto de los integrantes de la banda.