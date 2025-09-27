Pareja quiso robar un auto y cayó cuando quiso cargar nafta en otro

Un llamado al 911 permitió aprehender el viernes a la noche a una pareja que intentó robar un auto en inmediaciones de la vieja terminal y que se dio a la fuga en un rodado que fue interceptado cuando fueron a cargar nafta.

El aviso a la Central de Emergencias dio cuenta del intento de robo en Las Heras y Castelli en el que los autores escaparon a bordo de un VW Gol de color gris con dominio colocado GVA 174. Unos minutos después, un operador dio cuenta de la presencia del rodado en la estación de servicio Puma estacionada en Castelli e Independencia, por lo que fue interceptado por efectivos de distintas dependencias.

Un hombre de 27 años y una mujer de 30 fueron trasladados a la comisaría segunda donde se labraron las actuaciones dispuestas por el fiscal de Flagrancia Eduardo Layús que ordenó el secuestro de una rueda completa, dos iPhone, un celular Samsung, perfumes, un posnet y herramientas para el robo de ruedas.

Vehículo secuestrado.

Minutos después identificaron al dueño del Ford Focus que habían intentado robar y quien confirmó que tenía la cerradura forzada por lo que formó una causa por robo en grado de tentativa y encubrimiento. El último cargo es por la tenencia del rodado cuyo dueño aún no fue localizado.

Mientas que el imputado fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán, la mujer fue notificada de causa, pero quedó en libertad.