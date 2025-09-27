Una joven con retraso madurativo denuncia que un hombre se la quiso llevar: "Tenés que venir conmigo"

Una joven de 18 años con retraso madurativo denunció haber sido acosada por un hombre mayor en la zona sur de la ciudad, que luego le propuso "irse con él".

El hecho sucedió el pasado martes cerca de las 8.30 cuando la chica había acompañado a su hermano a la Escuela n° 52 de San Eduardo del Mar y se disponía a retornar a su hogar, ubicado en el barrio Santa Isabel.

"Con mi marido habíamos ido a trabajar y él le mandó un mensaje a mi hija para que lo esperara en la capilla de San Eduardo a que la buscara. Si bien es mayor de edad, parece una nena más chiquita físicamente y, por su condición, la pasamos a buscar siempre", relató a 0223 Claudia, su mamá.

Mientras la víctima esperaba a su papá, un hombre de unos 50 años se le acercó y le empezó a hablar. Según denuncia la joven, le ofreció un trabajo en Mar del Plata, le insistía e irse con él y le quería dar su teléfono.

"Le decía todo el tiempo que tenía una radio y una inmobiliaria, que se fuera con él. Como ella se negaba, le insistió: 'Te tenés que quedar acá, es de mala educación no hablarle a un mayor, te doy plata para que puedas pagar el colectivo y vengas conmigo'", refirió la madre de la joven.

Sin embargo, el hombre fue sorprendido por gente que bajaba en la parada de colectivo y, ante la llegada del padre, decidió irse caminando rápido por la ruta.

"Cuando llegó mi marido, ella le dijo lo que había pasado y lo empezaron a buscar. Cuando lo encontraron, llamaron a la Policía pero el patrullero no se lo llevó y lo dejó libre porque no tenía antecedentes penales. Finalmente pude hacer la denuncia en la Comisaría de Acantilados", narró Claudia.

La situación fue muy estresante y aterradora para la joven, que quedó nerviosa y con ataques de pánico, luego de la incomodidad y el miedo que atravesó. La familia decidió difundir la foto del hombre a través de grupos de WhatsApp de la zona sur para advertir sobre su accionar.

"Nos enteramos que lo vieron en la puerta de ese colegio y es un peligro porque porque muchos chicos salen o van a la escuela solos, en especial las chicas. Lo compartimos porque tienen que estar atentas de que este hombre anda suelto", resaltó la mujer.