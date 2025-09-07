Mariana Cuesta: “Logramos ponerle un freno al ajuste y la crueldad de Milei y Montenegro”

La primera candidata a concejal de Fuerza Patria, Mariana Cuesta, celebró los resultados obtenidos a nivel provincial y en la Quinta Sección, mientras que destacó la pérdida de la mayoría automática que venía teniendo el oficialismo en el Concejo Deliberante.

“Estamos muy contentos con la elección en la Provincia de Buenos Aires, logramos poner un freno al ajuste y la crueldad de Milei. Ese era el objetivo que teníamos todos los peronistas que somos parte de Fuerza Patria”, remarcó la concejala que renovó su banca y sobre el triunfo por 13 puntos sobre La Libertad Avanza en el total provincial.

Asimismo, Cuesta también se mostró conforme con los resultados en la Quinta Sección, donde Guillermo Montenegro superó menos de cuatro puntos porcentuales a Fernanda Raverta. “Se superaron las expectativas, no había ninguna encuesta que diera tanta paridad con Montenegro”, manifestó.

Consultada sobre los números municipales, donde la división interna le dio el triunfo a La Libertad Avanza con el 38,07%, frente al 20,46% de Fuerza Patria y 19,15% Acción Marplatense, una sumatoria que al espacio opositor lo ubicó con más votos que el gobierno. “La elección tiene un dato muy interesante que es que se rompe la mayoría automática del intendente Montenegro, cambia la dinámica del Concejo Deliberante”, priorizó la candidata, sin referirse a la magra cosecha de su lista. “Nos consolidamos con tres conejales, muy contentos”, sintetizó.

Volviendo sobre el resultado general, Cuesta volvió a enfatizar “siempre dijimos que nuestro objetivo era frenar a Milei y a Montenegro, lo frenamos en la Provincia y la Quinta”.