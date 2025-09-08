Un refugio tiene una deuda millonaria: “No puedo más”

Laura Golmar es una reconocida rescatista de Mar del Plata. Lleva más de la mitad de su vida rescatando animales en situación de vulnerabilidad y buscándoles una familia definitiva que los llene de cariño.

Pero, este mes, Patitas MDP, el refugio que actualmente tiene a su cargo 60 perros y 20 gatos llegó a una situación límite. Acumula una deuda de casi 4 millones de pesos y no encuentra forma de financarla. Por eso, realiza un pedido desesperado a la comunidad marplatense.

“No puedo más”, dijo Laura a 0223 tras detallar que la deuda del mes de agosto ascendió a $3.901.200 entre guarderías, alimento, medicamentos y todo lo que implica rescatar y salvar vidas. “Sin ayuda, no podemos seguir”, indicó.

Según explicó Golmar, los casos de animales en situación de vulnerabilidad siguen sumándose. “Cada día llegan más casos, pero los recursos no alcanzan. No tenemos transitos, las guarderías se suman, los tratamientos no pueden esperar”, dijo.

Para solventar los gastos, Laura realiza además eventos, rifas y venta de artículos y jornadas solidarias. Quienes quieran colabraar pueden realizar transferencias al alias de Mercado Pago Patitas.mdp en Paypal paypal.me/patitasmdp o vía Cuenta DNI a Mdp.patitas.



