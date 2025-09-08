El pedido de disculpas de Irazoque tras el cruce con un hincha de Alvarado

El final del partido en el "José María Minella" llegó acompañado de la reprobación de los hinchas de Alvarado que sabían que su equipo había dejado pasar una de sus últimas chances. Y en ese contexto, los más presionados con la situación y con la angustia que genera la falta de resultados y permanecer hundidos en la zona del descenso, son los jugadores. Agustín Irazoque, temperamental, fue uno que no se aguantó y se dejó llevar por la impotencia y le recriminó a un plateista que lo había insultado "antes y durante todo el partido". El cordobés, uno de los que más tiempo lleva en el club, pidió disculpas públicas un rato después del encuentro.

Los hinchas buscan un culpable porque su club se desmorona y perder la categoría a la que tanto costó llegar es una daga difícil de aguantar. Entonces, ante el empate, la reacción de Irazoque lo puso en el ojo de la tormenta y fue el principal apuntado, en un equipo que da garantías en el fondo pero no puede generar en ataque.

Por eso, cuando Monsón Brizuela pitó el final, algo que le dijeron lo hizo volver sobre sus pasos al marcador central que se acercó hasta la línea lateral y le respondió a un hincha lo que generó más resquemor. Rápidamente, Brian Blasi, el capitán de Alvarado, salió corriendo a buscarlo para que se retire con el resto de los jugadores.

Con experiencia y cuatro años en el club, el cordobés sabe que su reacción no fue la ideal, pero el momento del equipo y la presión que tienen los futbolistas para tratar de sacarlo adelante, le jugaron una mala pasada. Sin embargo, un rato después, fue el propio jugador el que publicó una historia pidiendo las disculpas correspondientes, lo que habla muy bien de él.

