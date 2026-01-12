Brutal choque entre un auto y una camioneta en la Ruta 2

En medio del recambio turístico, un fuerte siniestro vial sacudió la calma que había este lunes en el ingreso a Mar del Plata por la Autovía 2, cuando dos vehículos chocaron.

El hecho ocurrió alrededor de las 12.30 del mediodía sobre el kilómetro 390 de la ruta 2, cuando un auto marca Chery QQ chocó contra el tráiler de una camioneta Toyota Hilux.

Por motivos que son materia de investigación, el auto arrolló el tráiler y provocó la destrucción total del mismo. Afortunadamente tanto el conductor de la Hilux, de Nicanor Otamendi, como los ocupantes del QQ –dos mujeres de Mar del Plata- resultaron ilesas.

Una dotación de bomberos del cuartel Camet se presentó en el lugar de la emergencia y asistió a los lesionados.