Quién es el imitador de Mariano Closs que se volvió viral en las playas y boliches de Mar del Plata
Con relatos improvisados y frases clásicas del relator, un joven recorre la costa y las salidas nocturnas de Mar del Plata, sorprende a turistas y suma miles de reproducciones en redes sociales.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un joven se volvió viral en redes sociales durante este verano tras recorrer las playas de Mar del Plata y las salidas de los boliches imitando al relator Mariano Closs, uno de los nombres más reconocidos del periodismo deportivo argentino. Con micrófono en mano y tono de transmisión futbolera, encara a turistas y jóvenes con ocurrencias que rápidamente generan risas y sorpresa.
La dinámica de los videos suele repetirse: comienza pidiéndole el nombre a alguna chica o a un grupo de amigos y, una vez que obtiene un apellido o nombre que pueda asociarse con el de un futbolista, arranca un relato improvisado como si se tratara de una jugada decisiva, con frases y modismos característicos de Closs. El resultado es una escena tan inesperada como efectiva para captar la atención.
Los clips, grabados principalmente en zonas concurridas como la costa y las inmediaciones de locales nocturnos, empezaron a circular en TikTok, Instagram y X, donde acumulan miles de reproducciones y comentarios. Muchos usuarios destacan la precisión de la imitación y la naturalidad con la que interactúa con la gente en plena vía pública.
El fenómeno se suma a una tendencia cada vez más fuerte de creadores de contenido callejero que encuentran en Mar del Plata un escenario ideal durante la temporada alta, combinando humor, improvisación y personajes reconocibles de la cultura popular.
Mientras sus videos siguen ganando alcance, el imitador se consolida como una de las curiosidades virales del verano marplatense, demostrando que, con ingenio y timing, un relator de fútbol también puede brillar fuera de la cancha.
