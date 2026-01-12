Quién es el imitador de Mariano Closs que se volvió viral en las playas y boliches de Mar del Plata

El imitador de Mariano Closs se volvió viral en las playas y boliches de Mar del Plata.

Un joven se volvió viral en redes sociales durante este verano tras recorrer las playas de Mar del Plata y las salidas de los boliches imitando al relator Mariano Closs, uno de los nombres más reconocidos del periodismo deportivo argentino. Con micrófono en mano y tono de transmisión futbolera, encara a turistas y jóvenes con ocurrencias que rápidamente generan risas y sorpresa.

La dinámica de los videos suele repetirse: comienza pidiéndole el nombre a alguna chica o a un grupo de amigos y, una vez que obtiene un apellido o nombre que pueda asociarse con el de un futbolista, arranca un relato improvisado como si se tratara de una jugada decisiva, con frases y modismos característicos de Closs. El resultado es una escena tan inesperada como efectiva para captar la atención.

Los clips, grabados principalmente en zonas concurridas como la costa y las inmediaciones de locales nocturnos, empezaron a circular en TikTok, Instagram y X, donde acumulan miles de reproducciones y comentarios. Muchos usuarios destacan la precisión de la imitación y la naturalidad con la que interactúa con la gente en plena vía pública.

El fenómeno se suma a una tendencia cada vez más fuerte de creadores de contenido callejero que encuentran en Mar del Plata un escenario ideal durante la temporada alta, combinando humor, improvisación y personajes reconocibles de la cultura popular.

Mientras sus videos siguen ganando alcance, el imitador se consolida como una de las curiosidades virales del verano marplatense, demostrando que, con ingenio y timing, un relator de fútbol también puede brillar fuera de la cancha.