Le dispararon tres veces para robarle la moto: denuncian que "pasa un patrullero cada muerte de obispo"

Los sujetos forcejearon con la víctima, pero no pudieron arrebatarle la moto.

Un nuevo intento de robo por parte de motochorros armados se registró en la noche de este miércoles en el barrio Los Pinares, donde los vecinos denuncian que "pasa un patrullero cada muerte de obispo" y que la zona "está liberada".

El último hecho ocurrió alrededor de las 21:15 en Concepción Arenal y Lasalle, donde dos motochorros intentaron quitarle el rodado a un hombre de 40 años, forcejearon y dispararon tres veces, aunque no hirieron a la víctima, que resistió el ataque.

Después de esa fugaz secuencia, un sujeto visualizó la atemorizante escena y comenzó a correr a los ladrones, quienes no dudaron y volvieron a gatillar mientras se daban a la fuga, sin importar que una menor se encontraba en la dirección hacia la que disparaban.

Los malvivientes, que no consiguieron sustraer el vehículo, escaparon y no fueron aprehendidos por las autoridades.

Por su lado, una vecina que aportó imágenes de los delincuentes abriendo fuego desde la moto sostuvo que se encuentran "agotados" de estas situaciones y señaló que "disparan para robar como si nada", visiblemente indignada con la realidad que atraviesa la ciudad en materia de seguridad.

Asimismo, comentó que en el barrio identificaron al conductor de una moto XR como un ladrón recurrente de la zona, al igual que en Constitución y Zacagnini. "Pasa un patrullero cada muerte de obispo y siempre a la misma hora. Ya saben cuándo y la zona está liberada", sentenció la mujer.