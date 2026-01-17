Guardavidas de Pinamar anuncian medidas de fuerza y recorte del servicio por conflicto salarial

El conflicto entre los guardavidas y el municipio de Pinamar sumó un nuevo capítulo: luego de los primeros cruces entre las partes registrados durante la primera quincena de diciembre, la Asociación de Guardavidas de Pinamar anunció el inicio de medidas de acción directa ante lo que califican como un fuerte ajuste salarial y la falta de diálogo por parte del Ejecutivo local a cargo del intendente Juan Ibarguren.

Según informaron desde el gremio, semanas atrás se había alcanzado un acuerdo parcial con el compromiso de reabrir las negociaciones para recomponer salarios atrasados. Sin embargo, denunciaron que el Municipio dio por cerradas las conversaciones y comunicó su intención de otorgar apenas un incremento del 10% interanual, en un contexto de inflación superior al 30% y con un aumento de tasas municipales del 66%.

Ante este escenario, la asamblea de trabajadores resolvió que a partir del martes 20 el servicio de guardavidas en las playas municipales se brindará hasta las 16 horas, cumpliendo con las seis horas reglamentarias. Además, advirtieron que no se descarta la profundización de las medidas, incluida una huelga general, si no hay respuestas concretas.

Desde la Asociación señalaron también que, desde el inicio de la temporada, la Municipalidad habría incumplido de manera reiterada los parámetros mínimos de seguridad, situación que derivó en la inhabilitación de las playas municipales por parte de autoridades de la Provincia de Buenos Aires.

En el comunicado, los guardavidas remarcaron que las medidas adoptadas no persiguen un fin meramente salarial, sino que buscan garantizar un operativo adecuado de seguridad, evitando poner en riesgo la vida de quienes concurren a las playas. En ese sentido, solicitaron comprensión y acompañamiento de la comunidad ante un conflicto que, aseguran, fue generado por la falta de respuestas del gobierno local.