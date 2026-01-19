Al menos 39 muertos tras un descarrilamiento de trenes en España
El accidente ocurrido el domingo en Adamuz dejó también más de 150 heridos, entre ellos 5 en estado muy grave y 24 graves. El ministro de Transportes calificó el siniestro como “raro y difícil de explicar”.
El número de víctimas fatales por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad ocurrido el pasado domingo en el sur de España aumentó a 39 fallecidos, según informaron la Guardia Civil y el Ministerio de Transportes.
Además, el incidente dejó un saldo de más de 150 personas heridas, de las cuales 5 se encuentran en estado muy grave, 24 graves y 123 con lesiones de distinta consideración.
El siniestro se produjo en el área de Adamuz, provincia de Córdoba, a las 19:45 hora local, cuando el tren Iryo, que viajaba de Málaga a Madrid, descarriló y cruzó a la vía contigua, lo que provocó el descarrilamiento del tren Alvia de Renfe, que circulaba de Madrid a Huelva.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, definió el accidente como “raro y difícil de explicar”, destacando que el tren Iryo involucrado tenía apenas cuatro años y que la vía, renovada en mayo con una inversión de 700 millones de euros, estaba en condiciones óptimas.
Puente atribuyó el choque a una cuestión de “mala suerte”, ya que los dos trenes circulaban casi “en paralelo” cuando ocurrió el accidente, y aseguró que sin esta circunstancia no habría habido víctimas mortales.
Describió que “la cabecera del tren Alvia ha impactado con uno o varios de esos coches del Iryo que se había cruzado en su vía y ha resultado despedido hacia un terraplén, que es donde se concentró la mayoría de las víctimas”.
Sobre las causas, el ministro afirmó: “No se puede especular si es por el material rodante o por las vías”. Añadió que “los expertos que hemos consultado están muy extrañados y esperamos que la investigación nos ayude a aclarar lo ocurrido”.
