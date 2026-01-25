Graffitis, spots y una presencia olímpica: el skatepark Bristol cumple 15 años

Mar del Plata tiene diferentes postales costeras clásicas: el torreón del Monje, los lobos marinos de piedra, el casino, la rambla y, desde hace quince años, el skatepark, un espacio creado para dar respuesta a deportistas urbanos que desde el cierre del poolcito no encontraban un gran espacio que los contenga.

Si bien formalmente se inauguró el 13 de noviembre de 2011, la historia de Mar del Plata y el skate se remonta a la década del 80 cuando el Hotel De Nederlanden fue demolido y los skaters encontraron en el pozo de la pileta en desuso y decidieron hacer del lugar que denominaron “el poolcito” el punto de encuentro.

Cuando el terreno se vendió, los aficionados al skate volvieron a copar veredas y espacios en las plazas para practicar el deporte hasta que, en 2011 se creó el SkatePark Bristol para contener al gran número de deportistas que reúne la disciplina. Rápidamente, el parque de cemento se convirtió en un símbolo de la ciudad.

El anhelado parque diseñado por el arquitecto y rider Guillermo de Diego se construyó en hormigón armado con productos específicos para el control de fisuras y dureza en la terminación de la superficie rodante. "Teniendo en cuenta la experiencia internacional aplicada en relación a la ciudad y esta ubicación particular".

Antes de su inauguración, el rider explicaba a La Capital que la pista, en tanto, se pensó como una ola de un cuarto de tubo de eje curvo con loma de dos radios detrás, con coping (que es el borde metálico que permite que se deslicen); la olla o pool es la pileta de transiciones de dos profundidades con nariz; la base es amplia, con planos inclinados rectos y punta curva, con borde redondo; el tobogán es la transición curva-plano inclinado con base alta en desnivel, con borde redondo y el fondo es un cuarto de tubo de 90°, con borde redondo.

Además cuenta con una bahía, un cuarto de tubo, con coping, de planta circular (asociado a la ola); la banquina, un cuarto de tubo de base trapezoidal con doble punta (hip), con coping; y el codo, un cuarto de tubo, con coping, de planta circular cóncava 225°.El dibujo de la pista continúa con a loma, otra cuarto de tubo con borde alto y base manualera, con coping, con loma de dos radios central; la torta, un plano inclinado de eje curvo (segmento de arco convexo), un cajón con bajada (ataúd), con borde metálico, una escalera de 5 escalones con baranda redonda, otra escalera de 4 escalones, un cajón con wallride de base curva con borde metálico y una escalera más de 5 escalones, irregular y un cajón manualero con borde metálico a gap.

A lo largo de estos 15 años, si bien no es una pista profesional, pasaron por allí figuras de la talla de Miltón Martínez, Matías Dell Olio y el medallista olímpico “Maligno” Torres. “Es muy buena para iniciarse", dijo el “Maligno” a 0223 en ocasión de su última visita a Mar del Plata tras quedarse con la medalla de oro en Ciclismo BMX.

Visita olímpica y un pedido que ilusionó a los deportistas

“En el 2019 empecé a venir a Mar del Plata. Es una locura. Es la segunda ciudad luego de Córdoba que realmente me encanta venir. Así que bueno, ahora estamos de vuelta volviendo a aparecer de nuevo por estas rampas que era donde había andado en su momento entrenando un poquito antes de los Olímpicos. Siempre me gustó la ciudad. Realmente me siento muy muy cómodo, me siento como en casa. Es por eso que trato de venir seguido a Mar del Plata”, afirmó “Maligno” en diálogo con 0223.

Y añadió: “En la pandemia a mí me agarró acá y estábamos andando en El Faro, que era un lugar bastante alejado. Entonces no teníamos problemas tanto del tema contagio. Y ahí aprendí bastante también el tema Olímpico. Y este bowl (Skatepark) también, que es bastante conocido y bastante seguro, veníamos a andar acá. Y así que vamos a tratar de ver si podemos ver la posibilidad de que hagan algún tipo de parque en Mar del Plata. Por mi lado, por lo menos, me gustaría venir a hacer la mitad de mi vida de este lado”.

Por otro lado, Torres contó que luego de su triunfo olímpico empezó a ver más aficionados practicando el deporte. “Realmente vi muchísima gente que está empezando a andar en bicicleta. Pero no simplemente en nuestro deporte en general, sino también en el ciclismo. Ya comprar una bicicleta para salir a pedalear para nosotros es muy importante”.