Esclarecen el robo a un repartidor por la ropa que usaba el delincuente: tiene 13 años

El menor de 13 años fue el autor del robo al repartidor de Pedidos Ya.

Robo agravado en poblado y en banda por el uso de arma de fuego y encubrimiento: esa es la calificación de la causa que investigó el robo a un repartidor en el barrio Don Bosco y que terminó con la identificación de tres personas, incluyendo al posible autor que tiene apenas 13 años.

La investigación se inició el pasado 19 de enero, cuando un joven de 29 años, repartidor de Pedidos Ya, fue interceptado por cuatro personas a bordo de dos motos tipo 110. A punta de arma de fuego, le sustrajeron la moto Honda Wave de color negro, en Avenida Colón y Primero de Mayo.

Tras tareas investigativas, relevamiento de cámaras privadas, testimonios recolectados y comparativas de plataformas digitales se pudo identificar a uno de los autores, que sería menor de edad.

Con el aval de la Justicia de Garantías se allanó una vivienda en el barrio Jorge Newbery donde secuestraron una munición calibre 32, un cuello polar color negro, un buzo color azul con puños negros y un short deportivo corto color negro con líneas refractarias: “Todas esas eran prendas que empleaba el imputado al momento de cometer el robo"

La policía también identificó a dos personas más que estarían involucradas en el hecho, una mujer de 20 años y hombre de 24, que serían responsables de encubrir el delito.