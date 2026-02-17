Se pelearon a las piñas, con un palo y una barra metálica

Una pelea en la calle, que incluyó la utilización de un palo de madera y una barra metálica, terminó con la aprehensión de dos sujetos a los que les formaron una causa penal.

Fue personal de la comisaría tercera el que arribó a la zona de Rondeau y Ayolas donde había una riña protagonizada por cuatro sujetos de 22, 24, 25 y 29 años.

Allí los efectivos redujeron a los jóvenes de 24 y 25 años que habían atacado a los otros dos con los elementos contundentes y los llevo a la comisaría donde realizaron las actuaciones de rigor.

Las víctimas fueron asistidas en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) presentando lesiones de carácter leve, sin riesgo de vida. Ninguno quiso instar la acción penal.

La fiscal Constanza Mandagarán dispuso la notificación de una causa por lesiones sin tomar medidas restrictivas de la libertad para ninguno de los dos.