Fin de un mito: un estudio reveló cuánto mate puede soportar el cuerpo por día y hay polémica

El mate es, sin lugar a dudas, el ritual más sagrado del ADN argentino y una presencia constante en casi todos los hogares del país. Sin embargo, un estudio reciente puso en duda la costumbre de mantener el termo siempre cargado durante toda la jornada. Especialistas advierten que, aunque la infusión ofrece múltiples beneficios, su consumo debe ser regulado para evitar efectos adversos en nuestra salud.

Los nutricionistas establecieron un límite sugerido que sorprendió a más de un seguidor de la tradición diaria en Argentina. Según los expertos, la cantidad segura de consumo diario ronda entre uno y dos litros, lo que equivale aproximadamente a unos ocho o diez mates. Superar este volumen de manera constante podría derivar en molestias digestivas, irritabilidad nerviosa y una sobrecarga innecesaria para el sistema renal.

El límite establecido es de 2 litros por día.

El exceso neutraliza las propiedades positivas del mate

Es fundamental comprender que, como cualquier otra bebida con componentes activos, el exceso puede neutralizar las propiedades positivas de la yerba mate. La cafeína presente en la infusión, si se consume en cantidades desmedidas, puede afectar significativamente la calidad del sueño y la estabilidad del sistema nervioso central. Por esta razón, se recomienda prestar especial atención a las señales que el cuerpo envía tras cada ronda.

A pesar de estas advertencias, los profesionales aclaran que no se trata de demonizar la costumbre, sino de adoptar un consumo más consciente. El mate sigue siendo una fuente rica en antioxidantes y vitaminas esenciales que, con moderación, complementan perfectamente una dieta equilibrada. La clave reside en respetar los límites biológicos personales y evitar el hábito de beberlo por inercia durante todo el día.