Se querían enganchar con la luz y terminaron en la cárcel

Un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de varias personas manipulando el tendido eléctrico en la vía pública terminó con la aprehensión de tres personas y la formación de causas por hurto en grado de tentativa y resistencia a la autoridad.

Usaron una escalera.

Minutos antes de las ocho de la noche del miércoles personal policial arribó a la zona de Cataluña y Torres de Vera y Aragón donde constataron la presencia de dos sujetos utilizando una escalera y herramientas para intentar conectarse de manera clandestina a la red eléctrica.

Ante la intervención policial, ambos descendieron del lugar y reconocieron que se encontraban intentando restablecer el suministro eléctrico por sus propios medios. Los oficiales secuestraron una escalera metálica de dos tramos y diversas herramientas utilizadas para la maniobra cuando se acercó otro vecino, de 31 años, que quiso retirar los elementos secuestrados y se tornó hostil con el personal policial.

Los dos aprehendidos.

La fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la formación de causa por hurto en grado de tentativa para los dos primeros implicados y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

El tercer sujeto fue notificado por el delito de resistencia a la autoridad y posteriormente recuperó la libertad conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal.