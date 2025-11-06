“Ahora tenemos que volver a remarla”: el insólito robo que sufrió una sociedad de fomento

En horas de la noche, desconocidos violentaron el ingreso de la Sociedad de Fomento del barrio Villa Primera y se llevaron desde una puerta hasta una pava eléctrica. Los vecinos afirman que la zona desde hace un tiempo es vulnerable a los robos y lamentan que con este hecho, la asociación vecinal que trabaja “a pulmón” tiene que arrancar de cero.

“Barretiaron el portón principal y después entraron a los salones de atrás. Llevaron materiales de construcción, puertas, ladrillos, una carretilla, un microondas y una pava eléctrica. Después rompieron un armario, que todavía no sabemos qué es lo que se llevaron de ahí”, lamentó Marcela Vidal, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación Vecinal de Villa Primera.

En declaraciones a 0223, la mujer razonó que debido a las dimensiones de lo que se llevaron, “debieron ser más de dos” y tienen que haberlo cargarla en una camioneta estacionada en la puerta de la sede de Don Bosco al 600.

La gente del barrio afirma que por el momento no cuentan con cámaras de seguridad y dado que el robo fue alrededor de la 1.30 de este jueves, “nadie vio nada”.

“Ahora tendremos que remar de vuelta y empezar a juntar materiales de construcción. Estábamos casualmente en obra: habíamos terminado de arreglar todos los baños e íbamos a refaccionar la cocina. Ahora hay que arreglar el portón y fijarse los gastos que tenemos ahí”, deslizó.

Consultada acerca de la situación de inseguridad general del barrio, que se extiende desde las avenidas Champagnat, Libertad y las calles San Juan y Río Negro, del norte marplatense, la fomentista advirtió que la zona es “caliente”. “Fue la primera vez que robaron acá pero en el barrio hay situaciones, hubo entraderas y hay motochorros”, concluyó.