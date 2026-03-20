La Grecia oculta a minutos de Mar del Plata que es igual a un paisaje de Atenas y pocos conocen

En el extremo sur de Mar del Plata, un rincón arquitectónico olvidado comenzó a viralizarse entre los viajeros que buscan escapar de las playas céntricas este fin de semana largo. Se trata de una estructura de columnas jónicas ubicada frente al mar en Playa Serena, un spot que transporta visualmente a cualquier visitante a las ruinas del Partenón. El contraste del blanco de la piedra con el azul intenso del Atlántico genera una postal idéntica a los paisajes más icónicos de la costa de Atenas. Este secreto a voces entre los fotógrafos locales se convirtió en la tendencia principal para quienes planean un paseo diferente este feriado XXL.

La historia de estas columnas remite a un antiguo proyecto de balneario de lujo que nunca llegó a completarse, dejando estas ruinas modernas como un testimonio estético frente a los acantilados. Al encontrarse en una zona elevada y de acceso libre, el lugar permite capturar ángulos de cámara que eliminan cualquier rastro de la urbanización marplatense tradicional. Para los algoritmos de viajes, esta "Grecia bonaerense" representa el destino aspiracional perfecto por su combinación de historia trunca y belleza natural imponente. Pocos rincones de la Costa Atlántica logran emular con tanta precisión la mística de los templos clásicos del Mediterráneo europeo.

Se recomienda visitarlo en el atardecer, por el contraste entre colores.

Cómo llego a la "Grecia marplatense"

Llegar a este Partenón local apenas requiere un breve viaje en auto por la Ruta 11, ingresando por la calle 445 hacia la línea de la costa sur. Los visitantes recomiendan visitarlo durante la "hora dorada" de la tarde, cuando el sol de marzo resalta las texturas de las columnas y suaviza las sombras sobre la arena. Es el punto ideal para quienes buscan renovar su perfil de Instagram con imágenes que parecen tomadas a miles de kilómetros de distancia de la ciudad. La tranquilidad del entorno permite disfrutar de una experiencia inmersiva, lejos del ruido de los paradores comerciales que suelen saturar la zona céntrica.

El fenómeno de las "escapadas internacionales" dentro de la propia provincia se consolidó como uno de los motores más fuertes durante la temporada, algo que se mantuvo ante la inminencia del otoño. Descubrir que un paisaje de Mykonos o Atenas está a solo unos minutos de caminata por el borde del mar genera un impacto inmediato: la joya oculta de Playa Serena es la prueba de que no hace falta cruzar el océano para encontrar rincones con alma europea y mística antigua.