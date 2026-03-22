Un gremio en crecimiento, un impuesto insólito y una ciudad paralizada: el año que Mar del Plata tuvo su huelga de bicicletas

En noviembre de 1943, el comisionado Teodolindo Linares dictó para el partido de General Pueyrredon una ordenanza que dio lugar a una medida de fuera inédita para los marplatenses. El comisionado había dispuesto que las bicicletas, medio de transporte utilizado en su gran mayoría por personal de la construcción que vivía su auge por ese tiempo, fueran patentadas y dispuso además que el monto que se debía abonar por rodado era de $6,20.

Eran épocas en las que a Mar del Plata se la conocía como “la ciudad de las bicicletas”. En tiempos de boom de la construcción en la ciudad y, de acuerdo a lo señalado por la Unión Obrera Local (Uol) había más de 20 mil personas vinculadas a la construcción por lo que las bicicletas ocupaban un lugar central en esa dinámica urbana.

La reacción de los marplatenses ante la medida del comisionado no tardó en llegar. Según indica el historiador Rubén Calomarde en Historias de Mar del Plata, la medida fue vista por la sociedad como “un acto recaudatorio injustificado”. Entonces, los gremios (encabezados por la Uol) solicitaron la derogación inmediata de la ordenanza sin respuesta favorable.

El resultado fue una huelga de 24 horas. Antes que comience a ser efectiva la huelga, el comisionado ordenó un allanamiento a la Uol, clausuró los locales y detuvo a 20 dirigentes gremiales. La medida, que apuntaba a dejar sin efecto la protesta, tuvo el efecto inverso. La huelga se extendió “por tiempo indeterminado” hasta que el municipio dio la orden de liberar a los detenidos y derogó la ordenanza.

Durante 18 días la ciudad estuvo paralizada. el único lugar con actividad obrera era la casa del pueblo donde se congregaban los trabajadores a analizar las medidas a seguir. En vistas de la suspensión del inicio de la temporada por la huelga de bicicletas y considerando que los obreros no estaban dispuestos a abonar el impuesto por lo que consideraban “un derecho adquirido” el Municipio derogó la ordenanza.

Un año después de la huelga, Linares fue removido de su cargo.