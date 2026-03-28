"Lo abandonó como a un perro": atropelló a un nene de 5 años, le fracturó el cráneo y escapó

La comunidad salteña permanece conmocionada tras el brutal accidente que dejó a un nene de 5 años luchando por su vida en terapia intensiva. El pequeño regresaba de la casa de un familiar cuando fue embestido por un motociclista de 21 años que circulaba a toda velocidad por el barrio Juan Manuel de Rosas. Tras el impacto, el conductor decidió huir de la escena sin prestar asistencia, dejando a la víctima inconsciente y con graves heridas en medio de la calle. El registro de las cámaras de seguridad captó el momento exacto del choque y los gritos desesperados de los parientes que presenciaron la tragedia.

El parte médico del Hospital Materno Infantil confirmó que el menor sufrió una fractura de cráneo, una lesión en la clavícula y una delicada hemorragia interna bajo observación. Según el crudo relato de los testigos, el impacto fue tan violento que los familiares llegaron a creer que el niño había fallecido en el acto debido a la falta de respuesta. Mientras el pequeño era trasladado de urgencia por medios propios, el agresor se mantenía prófugo, generando una ola de repudio masivo en las redes sociales locales. La tía de la víctima denunció con dolor que el joven actuó con una frialdad absoluta, ignorando el pedido de ayuda.

El motociclista se puso a disposición de la Justicia

Horas después del hecho, presionado por el avance de la investigación y acompañado por su madre, el motociclista se presentó en la comisaría para ponerse a disposición de la Justicia. El fiscal penal Pablo Paz procedió a la imputación inmediata del joven por el delito de lesiones culposas graves, solicitando además la inhabilitación temporal de su licencia de conducir. A pesar del arresto, la familia de la víctima exige un cambio de carátula que contemple el abandono de persona y la peligrosidad de la maniobra realizada. Para ellos, la calificación actual de "accidente de tránsito" resulta insuficiente ante la gravedad del daño causado al pequeño.

El estado de salud del niño sigue siendo delicado y las próximas horas serán fundamentales para determinar la evolución de su cuadro neurológico tras la cirugía de urgencia. En el barrio donde ocurrió el siniestro, los vecinos reclaman mayores medidas de seguridad vial para frenar la imprudencia de quienes circulan por las zonas residenciales sin respetar los límites.