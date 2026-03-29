Como el lago Ness, pero en Mar del Plata: ¿conocías la leyenda del Monstruo de la Laguna?

Nadie pudo verlo, nadie puede afirmar a cencia cierta su existencia pero todos coinciden en algo: hay una presencia extraña en la Laguna de los Padres. Sí, así como Escocia tiene Nessie, el monstruo del lago Ness, y Bariloche tiene a Nahuelito, Mar del Plata también tiene su leyenda acuática.

La leyenda se remonta a la época en que los pueblos originarios habitaban la zona, antes que los jesuitas lleguen a “colonizar” la zona y se enfrentes con el Cacique Cangapol.

Para los Pampas y Tehuelches, la Laguna era sagrada. El agua era una fuente de vida y fueron ellos quienes, se estima que con propósitos de cuidado del recurso, dieron forma a la leyenda de la presencia de un ser fantástico en las profundidades del agua, merodeando entre pejerreyes y bagres.

Si bien no hay una foto que de cuenta de la presencia de la presencia de “el monstruo”, los rumores continúan y, aún hoy, los pescadores que llegan a la laguna aseguran que, al caer la tarde ven sombras en el agua, “demasiado grandes para ser de un pez”, sienten golpes extraños en los botes y, hay momentos del día en que el agua “burbujea”.

Aunque el último fenómeno es explicado por los especialistas como el resultado de la descomposición de materia orgánica en el fondo, liberando gases como metano y dióxido de carbono, sumado a la liberación de oxígeno por la abundante vegetación acuática (juncos y algas) durante el proceso de fotosíntesis.

De Laguna de las cabrillas a Laguna de los padres

La Compañía de Jesús tuvo un rol clave en el proceso de evangelización de los nativos marplatenses. Hacia 1740, cuando Mar del Plata no era la ciudad turística preferida por la élite porteña, la Corona Española decidió enviar a los padres Cardiel, Strobel, y Falkner en una misión evangelizadora y civilizadora de las sociedades indígenas que habitaban la pampa desde el rio Salado hasta el estrecho de Magallanes por medio del sistema de reducción en pueblos, que los jesuitas estaba desarrollando exitosamente en la por entonces Provincia del Paraguay.

Así, tras realizar las gestiones ante las autoridades coloniales y de hacer viajes exploratorios para conocer a los caciques que lideraban algunos grupos indígenas, a fines de agosto de 1747, los padres Tomás Falkner y Joseph Cardiel fundaron, con una cruz de madera como piedra fundamental, la misión de Nuestra Señora del Pilar del Volcán, en el extremo oriental del sistema serrano de Tandilia, y Nuestra Señora de los Desamparados que estaba ubicada aproximadamente a 20 kilómetros.

Ambas fueron desalojadas en 1751 ante las hostilidades de algunos grupos nativos que estaban liderados por el “Cacique Bravo”. Entonces, los misioneros se retiraron junto a los catecúmenos a la reducción Nuestra Señora de la Concepción de los Indios.

Según el informe de la investigadora del Conicet Victoria Pedrotta, los campos de la Reducción se extendían hasta el Atlántico entre los arroyos "La Tapera" y "Del Barco". Allí, Cardiel escribió en su “Diario del viaje y Misión al Río del Sauce” de 1748. que encontró “350 almas. Mostraban gusto en que les formásemos pueblo, aunque algunos se mostraban adversos a la Cristiandad, diciendo que ser cristianos es ser esclavos y otros disparates a ese modo”.

Pero no todo era sencillo en el lugar. Las dificultades concretas se evidenciaron al poco tiempo, ya que fue, según el relato del sacerdote, “un año de muchas lluvias. Inundose toda aquella tierra, quedando laguna sin utilidad para labrar las sementeras”. Además de los perjuicios derivados de no poder cultivar, estas inundaciones promovieron una serie de enfermedades que fueron atribuidas a condiciones insalubres generadas por el exceso de humedad. De los 55 toldos que poblaron la reducción, solo siete permanecieron durante los cuatro años de existencia de la misión.