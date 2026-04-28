"Un caso aislado": el Gobierno calificó como “operación internacional” a un informe por la venta de carne de burro

A partir de un informe de un medio extranjero acerca de la venta de carne de burro en Chubut, el Gobierno de Javier Milei advirtió que se trata de una "operación internacional" y que en realidad fue "un caso aislado y marginal".

La noticia fue publicada por el medio alemán DW Español, cuya versión española señaló: “Carnicería argentina vende carne de burro ante la subida de la vacuna”. Con este título, describió que el país “agotó 500 kilos en dos días", que "la venta se realizó con un permiso provincial provisorio, ya que el consumo de carne de burro no está regulado a nivel nacional", y que "la iniciativa llega en un contexto de fuertes aumentos en el precio de la carne vacuna, que se disparó un 70% en el último año”.

Al respecto, desde la recientemente creada Oficina de Respuesta Oficial, el Gobierno contestó con un comunicado en el que explicó que el diario “amplifica una vez más un caso aislado y marginal con el claro propósito de dañar la imagen de la República Argentina”.

El comunicado oficial

En principio, el mensaje gubernamental explicó que “el medio extranjero DW, que viene operando a diario en la Argentina, amplifica una vez más un caso aislado y marginal con el claro propósito de dañar la imagen de la República Argentina”, aclarando que “se trató de una única carnicería que comercializó una cantidad mínima de un producto absolutamente ajeno a los hábitos alimentarios y a la tradición gastronómica de los argentinos”.

En este sentido, subrayó que “bajo el gobierno del presidente Javier Milei, la inflación se ha reducido drásticamente y la economía avanza con determinación en su proceso de estabilización, ordenamiento y recuperación”.

Además, añadió que “los datos oficiales son contundentes” y argumentó que “durante 2025 el consumo per cápita total de carnes aumentó un 3,85%, alcanzando los 116,4 kg por habitante, y la producción porcina creció un 15,7% en el primer trimestre de 2026”, ampliando que “nuestro país mantiene uno de los niveles más altos en consumo per cápita de carne vacuna de la más alta calidad, pilar irrenunciable de nuestra identidad cultural y productiva”.

Por último, el informe oficial acentuó: “Más grave aún sería si esta administración hubiese sido kirchnerista; los argentinos ni siquiera estarían consumiendo carne, sino directamente insectos y productos derivados. Prevalecieron las costumbres argentinas frente a las agendas globalistas que promueven la sustitución de la carne tradicional por insectos, como las que opera sistemáticamente el citado medio”.

Qué dijo el presidente colombiano

En X, el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien está enfrentado ideológicamente a Milei y días atrás tuvo un encuentro en España con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a meterse en un tema doméstico del país.

Al respecto, se preguntó: “Si Argentina es exportadora de carne de calidad, ¿por qué los argentinos no pueden comer carne de calidad y les toca comer carne de burro?” y en su reflexión sumó: “Esto no puede pasar en Colombia”.