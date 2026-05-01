Mar del Plata va por el Oscar del Turismo: con quién compite por ser la mejor playa de Sudamérica

Mar del Plata fue nominada oficialmente como el mejor destino de playa de Sudamérica en los prestigiosos World Travel Awards 2026. Estos galardones son reconocidos internacionalmente como los "Oscar del Turismo" y ubican a la principal ciudad balnearia de Argentina en la élite del sector. La candidatura resalta la robusta infraestructura turística y la amplia oferta cultural que ofrece la localidad bonaerense durante todo el año.

La ciudad compite directamente contra destinos de fama mundial como Río de Janeiro en Brasil, las Islas Galápagos en Ecuador y San Andrés en Colombia. A diferencia de los paraísos puramente tropicales, la propuesta de La Feliz destaca por su identidad urbana única y una accesibilidad que la diferencia del resto. Sus extensos kilómetros de costa atlántica ofrecen desde balnearios céntricos con servicios completos hasta playas tranquilas en los extremos.

Mar del Plata sigue en la élite a nivel regional.

Mar del Plata ya sabe lo que es imponerse en estos premios

Este reconocimiento internacional no es una novedad, ya que en ediciones anteriores de estos premios logró imponerse sobre otros gigantes regionales. El perfil integral de la ciudad combina una gastronomía de vanguardia con una agenda deportiva y de espectáculos de nivel internacional. La nueva nominación, por supuesto, refuerza su posicionamiento como un referente turístico que atrae tanto a visitantes locales como a contingentes del extranjero.

La definición de los ganadores quedará en manos de un sistema de votación que involucra tanto a especialistas del sector como al público general. El resultado final será determinante para potenciar la llegada de nuevas inversiones y consolidar la marca de la ciudad en el mercado global. Mientras tanto, Mar del Plata celebra este hito histórico que la vuelve a colocar como la gran protagonista de la escena turística sudamericana.