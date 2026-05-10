Crece la preocupación de Comercio en Mar del Plata: las ventas minoristas cayeron 2,6% en abril

Las ventas minoristas en Mar del Plata registraron durante abril una caída interanual del 2,6%, según un relevamiento elaborado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP). El trabajo de campo fue realizado en distintos centros comerciales de la ciudad e incluyó rubros como alimentos y bebidas, indumentaria, calzado, ferretería, farmacia, bazar, materiales para la construcción y marroquinería, entre otros.

En el informe se expone un escenario de consumo retraído y marcado por la prudencia de los comerciantes y de los consumidores, en un contexto donde solo hay lugar para las compras esenciales y se reducen las expectativas de crecimiento.

“Cuando analizamos la actividad comercial, el indicador más representativo es el volumen vendido. Cuando cae el volumen, se enfría la actividad cotidiana”, señaló el presidente de la UCIP Blas Taladrid y agregó que “la caída en unidades refleja con claridad un consumo más contenido y una economía donde los hogares priorizan lo esencial”.

El estudio de UCIP también mostró dificultades en la rentabilidad de los comercios. El 39,1% de los empresarios consultados calificó como “regular” la relación entre ingresos y gastos, mientras que un 40,6% consideró que fueron malas o pésimas. Solo el 20,3% afirmó haber tenido un resultado positivo.

Las expectativas en el corto plazo tampoco son alentadoras. De cara a los próximos seis meses, casi el 70% de los comerciantes cree que sus ventas se mantendrán sin cambios, mientras que el 27% considera que disminuirán y apenas el 3,2% espera una mejora en la actividad. En la misma línea y en comparación con el mismo período del año pasado, más de la mitad de los encuestados sostuvo que la situación de su negocio se mantiene estable, aunque un 46% afirmó que empeoró y solo un porcentaje chico observó mejoras.

Inversión en Comercio

El informe de UCIP además reveló un fuerte freno en las decisiones de inversión. El 77,8% de los comerciantes considera que no es un buen momento para invertir en su empresa, frente a un 19% que sí lo evalúa como una oportunidad. En cuanto al movimiento en los locales, casi la mitad de los comerciantes aseguró haber visto una circulación similar a la de marzo, aunque más del 40% percibió una menor cantidad de clientes.

Aun así, el relevamiento indicó que quienes ingresan a los comercios lo hacen mayoritariamente con intención de compra. Para el 52,4% de los encuestados, la mayoría de los clientes concretó operaciones, mientras que otro 41,3% señaló que hubo un comportamiento más selectivo, con personas que consultaron precios sin comprar.

Respecto del empleo, el 90,5% de los comerciantes indicó que no prevé cambios en su plantilla de personal, aunque cerca del 10% admitió que podría aplicar recortes.